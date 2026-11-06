 Messina. Lite tra passeggeri sul bus, le busca l'autista

Messina. Lite tra passeggeri sul bus, le busca l’autista

Alessandra Serio

Messina. Lite tra passeggeri sul bus, le busca l’autista

venerdì 06 Novembre 2026 - 18:00

L'episodio stamane su shuttle diretto a sud. Sindacati chiedono coordinamento con le forze dell'ordine

Messina. Questa mattina intorno alle 8 sullo shuttle diretto a sud, all’altezza del bivio di Galati, è scoppiata una lite tra due passeggeri, L’autista ha fermato il mezzo all’altezza di Galati Sant’Anna ed è intervenuto per riportare la calma prima che la situazione degenerasse, anche a tutela degli altri passeggeri. Di fronte all’evidente stato di alterazione dei litiganti l’autista ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ma prima che arrivasse la pattuglia uno dei due lo ha colpito con un pugno alla gola. Il malcapitato è stato soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico.

Aggressione all’autista, i sindacati chiedono garanzie

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl e Orsa esprimono piena solidarietà all’autista.”La solidarietà non basta più: pretendiamo risposte concrete – recita una nota delle sigle dei lavoratori – Il fronte sindacale unitario denuncia il ripetersi delle aggressioni e l’assenza di iniziative adeguate a garantire la sicurezza di lavoratrici e lavoratori quotidianamente esposti al rischio. È intollerabile che, dopo ogni episodio, tutto si esaurisca nelle dichiarazioni di circostanza, in attesa della prossima aggressione. La sicurezza degli autisti non è un costo da comprimere né una questione da rinviare: è una priorità irrinunciabile. Chi conduce un autobus non può essere lasciato solo a fronteggiare violenza e situazioni di pericolo, né può essere chiamato a sostituirsi alle forze dell’ordine. La tutela del personale è parte integrante della sicurezza del servizio e dei passeggeri”.

La proposta: coordinamento operativo con le forze dell’ordine

“Chiediamo ad Atm e alle istituzioni competenti un confronto urgente per definire misure effettive di prevenzione e protezione: procedure chiare per la gestione delle emergenze, strumenti tempestivi di richiesta di soccorso, un coordinamento operativo con le forze dell’ordine e sostegno ai lavoratori aggrediti. Servono impegni precisi, tempi certi e verifiche sull’attuazione: non altre promesse. Le organizzazioni sindacali si riservano di proclamare una giornata di sciopero, nel rispetto delle procedure previste, per riportare al centro la sicurezza del personale e del trasporto pubblico. Basta aggressioni, basta attese: gli autisti hanno diritto a lavorare senza paura”, conclude la nota sindacale.

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