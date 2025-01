Camaro senz’acqua per 3 giorni, Amam: “Interventi in fase di chiusura”

Se il presidente della III Municipalità lamenta "il disagio idrico pure per Bisconte", l'azienda annuncia autobotti e altre misure dopo il guasto

MESSINA – “Quasi 3 giorni senza acqua in tantissime zone della vallata di Camaro – Bisconte senza uno stralcio di comunicazione verso i cittadini e senza soprattutto porre rimedio ad una situazione vergognosa. Capisco e comprendo che ci possono essere problemi, nelle riparazioni come nel caso di specie, ma non si possono lasciare i cittadini per così tanto tempo senza acqua”. Così il presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia). E da poco Amam ha annunciato: “Sono attualmente in fase di completamento gli interventi sulla rete idrica in via Comunale Camaro, avviati a seguito della segnalazione di una perdita nelle scorse ore. I tecnici Amam, intervenuti tempestivamente, hanno individuato il guasto e avviato le operazioni di riparazione. Tuttavia, l’intervento ha registrato alcuni ritardi a causa dell’interferenza con altri sottoservizi, che ha reso necessaria una pianificazione più articolata per garantire la sicurezza e l’efficacia dei lavori. Per ridurre i disagi, abbiamo predisposto un servizio straordinario di approvvigionamento idrico tramite autobotti (nella foto, n.d.r.) e due punti di distribuzione fissi per le utenze sprovviste di serbatoi autonomi”.

“In tarda serata di oggi la fine dei lavori”

Continua la partecipata: “Gli operatori stanno inoltre garantendo il rifornimento anche alle utenze dotate di serbatoi, e ad oggi sono state gestite sei richieste di intervento. La conclusione definitiva dei lavori è prevista per la tarda serata di oggi. Per eventuali segnalazioni, è possibile contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711, numero verde 800 085584

Oggi sia il presidente Cacciotto, sia il consigliere Alessandro Geraci (Movimento Cinquestelle) si sono lamentati della “scarsa comunicazione da parte dell’Amam”. E aggiunge il presidente della III Municipalità: “Sarebbe stato il minimo una comunicazione e la presenza di presidi fissi di autobotti, nonché di autobotti (poi arrivate, n.d.r.) a portare acqua nei condomini e nelle case. Non si trattano così i cittadini e credo che la governance dell’ Amam debba chiedere scusa pubblicamente a migliaia di cittadini della Vallata di Camaro – Bisconte e adoperarsi urgentemente con autobotti istituendo immediatamente il Coc”.