Camaro. Una fiaccolata in memoria di Miriam La Spada e di tutte le vittime sulla strada - Tempostretto

MESSINA – In memoria di Miriam e di tutte le vittime sulla strada. Un mese dopo la morte di Miriam La Spada si è svolta una fiaccolata in via Comunale Camaro per ricordarla. Miriam aveva 23 anni ed è morta perché investita da un’auto. Era nel suo scooter e, prima di spegnersi alcuni giorni dopo al Policlinico, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Per alimentarne la memoria e per sensibilizzare sul tema della sicurezza, si è costituito un comitato spontaneo, “Miriam vive dentro di noi”. Ieri sera il corteo si è fermato proprio sul luogo dell’incidente, in via Suor Maria Francesca Giannetto, con alcuni momenti di preghiera e meditazione.

Si legge in una nota di Giuseppe Villari, capogruppo consiliare di Prima l’Italia: “Familiari e amici, che non dimenticano, nel commemorare la giovane vita spezzata di Miriam in un solo istante, hanno voluto lanciare un messaggio ai tanti giovani che si mettono alla guida di un mezzo. Va ricordato che la distrazione, l’incoscienza e il mancato rispetto delle regole alla guida, sono causa ogni anno di migliaia di vittime”.

Continua Villari: “Una lunga serpentina luminosa ha illuminato nella notte le strade che portano al luogo

dell’incidente per ricordare, pregare insieme e meditare. Il susseguirsi di testimonianze di affetto che continuano a esserci sui social network, anche sulla pagina Facebook dedicata alla giovane poco più che ventenne, hanno spinto gli organizzatori a programmare la manifestazione, alla quale hanno aderito con commozione tanti messinesi”.

