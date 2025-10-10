 Cambio medico a Messina. L'Asp: "Speriamo di risolvere a breve"

Redazione

venerdì 10 Ottobre 2025 - 10:00

L'Azienda Sanitaria Provinciale risponde dopo la segnalazione di un nostro lettore

“L’Azienda Sanitaria di Messina è impegnata in un complessivo processo di ammodernamento digitale dei propri sistemi e servizi. La piattaforma Cambio Medico con Spid è stata di recente oggetto di interventi migliorativi che hanno consentito il superamento di alcune criticità, grazie anche al costante supporto dell’attività gestionale e amministrativa”.

Così Asp replica a un nostro lettore che aveva trovato difficoltà per fare il cambio medico.

“Fondamentale – prosegue l’Asp – è stata la raccolta delle segnalazioni da parte dell’utenza, che ha permesso di orientare gli interventi, anche se occorre riconoscere come in più di un’occasione il sistema si sia bloccato per incongruenze relative ai dati inseriti. Siamo consapevoli che persistono ancora alcune problematiche, che tuttavia stiamo presidiando e che speriamo sia possibile risolvere a breve, in parte con interventi tecnici, in parte migliorando l’informazione agli utilizzatori. Riguardo poi alla modulistica, abbiamo effettuato un test, verificando la facilità del reperimento del modulo di richiesta dalla sezione “Servizi online” del sito, l’effettiva possibilità del download e anche la sua editabilità a video. Raccomandiamo in ogni caso ai cittadini in difficoltà di rivolgersi ai nostri Uffici, che saranno in grado di accompagnarli nella risoluzione delle problematiche riscontrate”.

