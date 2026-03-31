 Campagna elettorale, dal centrodestra la proposta di un protocollo per la terzietà

Campagna elettorale, dal centrodestra la proposta di un protocollo per la terzietà

Redazione

Campagna elettorale, dal centrodestra la proposta di un protocollo per la terzietà

martedì 31 Marzo 2026 - 08:00

L'appello al commissario Mattei

I partiti della coalizione di centro-destra “hanno appreso con stupore della presenza del candidato Federico Basile, questa mattina a Palazzo Zanca, durante la cerimonia di sottoscrizione dei contratti per l’assunzione dei nuovi vigili urbani e della successiva divulgazione, sul suo profilo social, di un video-spot elettorale con dichiarate finalità propagandistiche. Questo ulteriore episodio conferma la scorrettezza della condotta dell’ex sindaco nel corso dell’attuale campagna elettorale”.

Lo dicono i rappresentanti cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Mpa-Grande Sicilia.

“Non andrebbe infatti consentito a nessuno tra i rappresentanti della precedente amministrazione di strumentalizzare gli atti compiuti da un qualsivoglia ente pubblico del nostro territorio, tenuto conto peraltro che le assunzioni non costituiscono un merito per l’ex sindaco ma, al contrario, un atto dovuto, peraltro tardivo e insufficiente rispetto alle reali esigenze della città. Al commissario, tenuto conto della novità di questi fenomeni e dell’inesistenza di precedenti, si rivolge l’appello di voler formalmente adottare e diffondere presso gli uffici comunali, di concerto con tutti i candidati alla carica di sindaco di Messina, un protocollo minimo di regole che assicurino l’estraneità e l’equidistanza – sia formale che sostanziale – dell’Amministrazione comunale e dei suoi Enti strumentali e partecipati rispetto allo svolgimento della competizione elettorale.

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