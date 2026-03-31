Un anno senza Sara Campanella: Messina la ricorderà con una piazza

Sarà realizzata sul viale Gazzi, proprio nel luogo in cui fu accoltellata lo scorso 31 marzo

È il giorno dell’anniversario del femminicidio di Sara Campanella. La giovane studentessa uccisa da un collega di Università appena uscita dal Policlinico di Messina. Una tragedia che il 31 marzo dello scorso anno ha scosso l’intera città. Un giorno nero per Messina, che ha riportato tutta la comunità accademica e la società civile al dolore vissuta 5 anni prima per l’uccisione di Lorena Quaranta a Furci Siculo. Due studentesse brillanti private troppo presto dei loro sogni e del loro posto nel mondo.

L’omaggio dell’Ateneo: fiori e silenzio in Rettorato

L’Università di Messina le ha ricordate questa mattina nel cortile del rettorato che da novembre è dedicato a loro. Un omaggio floreale, una commemorazione silenziosa e commossa da parte della rettrice Giovanna Spatari e di una rappresentanza di studenti.

L’Università non le ha dimenticate, la città non le ha dimenticate. Il Comune di Messina da un anno lavora ad un progetto di riqualificazione dello slargo in cui è stata accoltellata Sara Campanella. Uno spazio anonimo e degradato sul viale Gazzi che presto diventerà una piazza dedicata alla studentessa uccisa.

Dal degrado alla rinascita: il progetto della nuova piazza

È stato consegnato il progetto esecutivo ed è in fase di validazione. Manca poco quindi affinché i lavori vengano affidati, con l’obiettivo di trasformare un luogo che rievoca una tragedia in un simbolo di rinascita, speranza e non violenza.

L’idea è nata grazie ad un giovane architetto paesaggista messinese profondamente colpito dalla tragedia. Gabriele Marchetta, in un momento di dolore per l’uccisione di Sara, una coetanea che neanche conosceva, ha iniziato a realizzare uno schizzo per ricordarla.

Una farfalla per Sara: il disegno di Gabriele Marchetta

Ha disegnato su un foglio una farfalla, simbolo di libertà e bellezza. È così che ha immaginato Sara ed è così che ha voluto presentare il progetto alla famiglia Campanella. Un incontro intenso ed emozionante con i genitori e il fratello di Sara. Poche settimane dopo la tragedia ha iniziato a prendere forma il progetto. A seguire tutti i passaggi per il Comune di Messina è stato l’architetto ed esperto del sindaco Calogero Brancatelli. Ecco come sarà la nuova piazzetta Sara Campanella.