Campetto di calcio a Giostra, il giudice non convalida lo sfratto

I bambini potranno continuare a giocare a calcio. Almeno per ora la concessione del Bellinzona è salva

MESSINA – Lo storico campetto di calcio del cuore del rione Giostra rischiava lo sfratto. L’area di proprietà dell’Asp di Messina era stata richiesta dalla stessa prima per esigenze legate all’emergenza Covid e poi per l’ipotesi di realizzare un parcheggio tramite fondi Pnrr. Avevamo raccolto l’appello del presidente della società sportiva “Bellizona” Vincenzo La Monica, che da 24 anni opera nel settore e garantisce allenamenti e partite di calcio settimanali ai bambini e ragazzini del quartiere.

15 giorni per l’inizio della mediazione fra le parti

Il 25 gennaio la causa è finita in Tribunale. Ecco cosa è stato disposto. A fronte dell’intimazione di sfratto per cessazione comodato non si procede ad emettere provvedimento immediato. Inoltre si assegna alle parti il termine di 15 giorni per l’inizio della procedura di mediazione da concludersi nei termini di legge. Insomma almeno per il momento le attività dei bambini del Bellinzona Calcio sono salve. Per il giudice, infatti, non ci sono motivi urgenti per procedere con lo sfratto.

Le ragioni avanzate dal mister del Bellinzona

Può tirare un sospiro di sollievo il mister La Monica e con lui le famiglie che dal 2000 frequentano quel campo gratuitamente. Fra le ragioni portate avanti dalla società sportiva c’era proprio la funzione sociale che quello spazio ha da più di 24 anni, consentendo l’utilizzo gratuito a bambini e ragazzini in un territorio critico come Giostra. La concessione in comodato della struttura, inoltre, ne prevedeva la durata sin quando veniva meno la necessità dell’uso, ma ancora oggi quel campo viene utilizzato e apprezzato da chi ne fruisce. Dalla prima disamina di carattere sommario, quindi, non si è rinvenuta la sussistenza di gravi motivi per l’emissione di provvedimenti urgenti.