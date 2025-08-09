 Campionati Italiani Nuoto, cala il sipario protagonisti l'Unime e la Power Team

sabato 09 Agosto 2025 - 14:30

Terminata questa mattina la rassegna nazionale con i 1500 stile libero. Nella giornata di venerdì in acqua anche Sidoto della Power Team

CHIANCIANO TERME – Terminato questa mattina il campionato italiano di nuoto in vasca, tra le società siciliane l’unica ad andare a medaglia è stata l’Ssd UniMe che ha raccolto due bronzi, con Silvia Raffa nei 100 rana Ragazze e con Sabrina Ferrara nei 100 farfalla Juniores. Oltre a loro si sono ben disimpegnati nell’impianto comunale di Chianciano Terme, in sostituzione della vasca del Foro Italiano di Roma per evitare costi elevati e problemi organizzativi nell’anno del Giubileo, anche altri compagni delle due universitarie e medaglia.

Proprio nell’ultima giornata infatti sono scesi in acqua tra i Cadetti per la loro ultima fatica, letteralmente visto che si trattava dei 1500 stile libero, Antonino Bavastrelli che termina undicesimo e Gabriele Molonia che chiude 18°. Nel pomeriggio di ieri è toccato anche all’unico rappresentante della seconda squadra peloritana che ha preso parte al campionato italiano: la Power Team Messina. Il suo alfiere Riccardo Sidoti ha affrontato i 100 dorso nella categoria Cadetti.

