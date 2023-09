L'Istituto "Majorana" di Milazzo ai campionati italiani di pallavolo - Tempostretto

Prenderanno il via, il 12 settembre a Senigallia (An), i campionati studenteschi di pallavolo. Le ragazze dell'Istituto "Majorana" di Milazzo rappresenteranno la Sicilia

MILAZZO – Nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare del Comune di Milazzo, ricevuta dal Sindaco Pippo Midili e dagli altri membri dell’Amministrazione Comunale, la delegazione delle atlete di pallavolo dell’Istituto “Majorana” di Milazzo. Le ragazze e i loro docenti, accompagnati nell’occasione dal Preside Bruno Castrovinci, dal prossimo 12 settembre, prenderanno parte ai campionati italiani studenteschi. La competizione di portata nazionale e che assegnerà il titolo italiano, si svolgerà a Senigallia, in provincia di Ancona.

La squadra si è laureata campione regionale lo scorso mese di giugno, nella finale disputata presso la palestra dell’Istituto “Pio La Torre” di Palermo. Superate le locali avversarie del Liceo “Cannizzaro”.

Il Sindaco Midili e il Preside Castrovinci: “Orgogliosi di voi”

Adesso, la aspetta un evento che porterà lustro all’Istituto e alla città mamertina. Consentirà, inoltre, alle studentesse del “Majorana” di misurarsi con le migliori pallavoliste pari età d’Italia. Un’opportunità di crescita da cogliere e valorizzare, come evidenziato dal Sindaco e dal preside nei loro interventi. Sia Midili che Castrovinci si sono, infine, complimentati per il prestigioso traguardo raggiunto che rende orgogliosa l’intera città. Nell’occasione, consegna delle t-shirt celebrative da parte del Sindaco Midili alle studentesse. Quest’ultime, per mano del primo dirigente scolastico del Majorana, hanno ricambiato il dono.

I docenti Salmeri e Cavallaro: “Potremo confrontarci con altre realtà”

Saranno la professoressa Giusi Salmeri ed il professore Mauro Cavallaro, gli accompagnatori ufficiali della delegazione. I due docenti sono coloro che hanno accompagnato, sin dall’inizio dell’avventura sportiva, le studentesse in questa vincente esperienza. ” Siamo orgogliosi di queste ragazze che, senza ombra di dubbio, hanno meritato di giocarsi le finali nazionali di Senigallia, visto il loro percorso praticamente perfetto. Sarà per loro e per noi un’esperienza unica in cui potremo confrontarci con altre realtà pallavolistiche scolastiche. Le ragazze daranno il massimo per cercare di prendersi ancora altre soddisfazioni”.

Sia Salmeri che Cavallaro hanno voluto chiudere la loro dichiarazione con sentiti ringraziamenti. “Al nostro dirigente scolastico, Bruno Lorenzo Castrovinci, che ci ha dato la possibilità di partecipare a tutti i giochi sportivi studenteschi, diciamo davvero grazie”.

L’evento ha richiesto anche un consistente lavoro burocratico legato sia alla preparazione di tutta la documentazione necessaria ma anche all’organizzazione della trasferta. “Per questo ci teniamo a ringraziare la prof.ssa Cristina Sommella per l’impeccabile lavoro svolto. Ancora una volta il “Majorana” si dimostra una scuola vincente. Negli ultimi anni l’Istituto più volte ha raggiunto traguardi di successo in più campi. Questa è la dimostrazione del grande lavoro e della sua bontà che l’intero staff dell’Istituto svolge quotidianamente”.

Le studentesse del “Majorana” di Milazzo proveranno a conquistare il titolo italiano di volley femminile

La delegazione del “Majorana” ai campionati studenteschi

Ecco il gruppo delle studentesse che proverà a conquistare il titolo italiano a Senigallia: Romina Handraj, Rebecca La Spada, Ilenia Sciotto, Chiara Italiano, Desiree Maganza, Elena Maio, Angela Bertè, Ilaria Prizzi, Gaia La Spada, Emma Di Paola, Francesca Fleres, Rosalia Rispoli. Docenti accompagnatori: professoressa Giusy Salmeri e professore Mauro Cavallaro

