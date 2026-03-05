Campo di atletica Santamaria, primi interventi conclusi

Ultimati i lavori di manutenzione straordinaria all'ex Gil per 39mila euro a Messina

MESSINA – Un primo tassello nel percorso di recupero del campo di atletica Santamaria. I lavori di manutenzione straordinaria si sono conclusi. Non una ristrutturazione profonda ma un intervento mirato a risolvere le criticità più urgenti che rischiavano di compromettere l’attività sportiva e la sicurezza dell’area.

Interventi d’urgenza: caldaia e sicurezza

Il Comune di Messina ha investito circa 39mila euro per ripristinare i servizi essenziali. Gli interventi principali hanno riguardato l’impianto termico, la sicurezza dei muri e gli impianti tecnologici.

È stata rimessa in funzione la caldaia, elemento fondamentale per garantire l’acqua calda negli spogliatoi, la cui assenza aveva causato tanti disagi agli atleti nei mesi passati. Si è intervenuti sul muro di cinta perimetrale. Le condizioni di degrado della struttura esterna richiedevano un ripristino immediato per eliminare il rischio di distacchi e garantire la pubblica incolumità. La ditta Nova Cean Edil ha operato infine per eliminare le criticità locali che affliggevano gli impianti elettrici e idrici degli edifici comunali asserviti alla struttura.

Un passo propedeutico al bando da 500mila euro

Come emerge dai documenti di programmazione del Comune (Dup 2026-2028), questa manutenzione è considerata propedeutica a un investimento molto più consistente. Il vero salto di qualità per l’impianto è infatti legato a un progetto di efficientamento energetico complessivo, già finanziato per circa 500.000 euro.

Questo secondo lotto di lavori, i cui atti sono in fase di predisposizione, riguarderà l’ammodernamento tecnologico della struttura con l’obiettivo di abbattere drasticamente i consumi energetici e migliorare la qualità complessiva dei servizi per l’atletica leggera messinese.