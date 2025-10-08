Campo di calcetto a Contesse: al via la gara per i lavori

La Giunta approva il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la riqualificazione dell'area di via del Carmine

Si concretizza uno degli interventi scelti dai cittadini attraverso il bilancio partecipativo. La giunta Basile ha dato il via libera al Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per la riqualificazione di un’area in via del Carmine a Contesse.

L’atto stanzia un importo complessivo di 110mila 705 euro ed è il passaggio formale necessario per procedere con l’opera.

Un campo di calcetto per i giovani

“La realizzazione del nuovo campo di calcetto a Contesse, si farà grazie ai fondi della Democrazia Partecipata 2024 – dice il sindaco Federico Basile -. Adesso si parte con la gara per i lavori, dal valore di circa 110mila euro, che porteranno presto alla consegna di una struttura moderna, pensata per i giovani e per tutta la comunità“.

Prossimi passi

L’approvazione del Dip dà il mandato alla rup Giuseppina Currò di avviare le successive fasi di progettazione e l’affidamento dei lavori tramite gara d’appalto. La velocità dell’iter è facilitata dal fatto che l’importo dell’opera è inferiore alla soglia che avrebbe richiesto ulteriori passaggi burocratici di verifica.

Il nuovo impianto verrà realizzato in una via appena riqualificata, con la strada finalmente asfaltata e i marciapiedi pavimentati. I lavori dureranno circa 6 mesi.