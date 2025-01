A Contesse un nuovo campetto di calcio. Ecco il progetto voluto dai cittadini VIDEO

Sorgerà in via del Carmine. I lavori verranno realizzati con fondi di Democrazia partecipata e dureranno 6 mesi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un campo di calcio a 5, un’area attrezzata per lo sport, giochi per bambini e una zona ombreggiata per gli anziani. Sorgerà in via Del Carmine a Contesse. Un progetto voluto e votato dai cittadini tramite lo strumento della Democrazia partecipata. “Il più votato di sempre con più di 900 voti”, commenta il presidente della II Municipalità Davide Siracusano.

Via del Carmine riqualificata con la nuova strada

Il nuovo impianto verrà realizzato in una via appena riqualificata, con la strada finalmente asfaltata e i marciapiedi pavimentati. I lavori dureranno circa 6 mesi e dovrebbero partire a breve.