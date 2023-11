Cannavò alla Polizia Municipale. La Lega annuncia esposto: "Nomina per scambio politico" - Tempostretto

Interrogazione con primo firmatario il consigliere Mirko Cantello

“La Polizia Municipale di Messina è forse una merce di scambio per ripagare impegni e promesse elettorali?”. Questa è la domanda che si pone il consigliere Mirko Cantello, insieme ai colleghi della Lega, “dopo avere assistito alla farsa messa in scena negli ultimi mesi, e che ieri si è conclusa con il preannunciato addio al comandante Stefano Blasco”.

“Già ad aprile avevamo presentato un’interrogazione e il sindaco, ovviamente, non si è mai degnato di rispondere, troppo preso a inaugurare parcheggi e spettacoli vari. Ovviamente Basile non ha ritenuto di dovere fornire alcuna motivazione sulle ragioni del congedo di Blasco, limitandosi a dichiarare che preferisce avere un nuovo comandante a disposizione per i prossimi 36 mesi, cioè per la durata residua del suo mandato amministrativo. Una spiegazione che non solo non convince, ma è contraddetta dagli stessi atti amministrativi”.

L’indicazione di Cannavò “è solo verbale e non ha alcun valore giuridico”.

Il ruolo di Giardina

“Mentre Blasco viene rispedito a casa, Giardina riceve contemporaneamente la nomina di comandante facente funzioni, tornando così a rivestire contemporaneamente il ruolo sia del Comune di Messina sia della Città Metropolitana, senza avere superato una selezione né avendo il grado necessario a rivestire questo incarico”.

Nomina ad personam

Ma perché Cannavò? “Non ci risulta che abbia formulato richiesta di Comando né che il Comune di Messina abbia pubblicato un bando per acquisire disponibilità. Dunque una nomina ad personam che, per quanto lecita, risulta moralmente scorretta. Perché il sindaco Basile, esponente di Sud chiama Nord, dovrebbe nominare un comandante vicino al centrodestra e al ministro Musumeci? Forse per il sostegno fornito da Cateno De Luca al sindaco di Ragusa? Ci auguriamo di no, sarebbe il pezzo di uno scambio politico da prima repubblica, quella che De Luca attacca. Sappiamo che Basile non risponderà, quindi presenteremo un esposto alla Corte dei Conti”.