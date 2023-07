Canottaggio, al Festival dei Giovani medaglie per Cn Messina e Peloro - Tempostretto

Oro per Francesco Scaglione e Silvia Messina. Bronzi per Francesco Balsamo, Antonio Genoseve, Aurora Messina e Mariantonietta Trischitta

VARESE – La passata settimana la città di Varese ha ospitato le gare del Festival dei Giovani. In rappresentanza di Messina c’erano gli atleti della Rowing Club Peloro e del Club Nautico Messina. In realtà un solo atleta, Francesco Scaglione (immagine in evidenza), per il Cn Messina del presidente Soave. Il bottino di Scaglione a Varese è di un quinto posto nel singolo 7.20 Cadetti, mentre in equipaggio misto con i Canottieri Ortigia (Pugliares, Montoneri, Leone) ottiene un oro nel 4x Cadetti misto al sabato e un ulteriore quinto posto la domenica.

Per la Peloro bottino di 1 oro e 3 bronzi. Il miglior risultato è di Silvia Messina, prima nel doppio misto con con Federica Schirone della Canottieri Barion tra gli Allievi C. In gara individuale Francesco Balsamo conquista un bronzo nel 7.20 Allievi B1, mentre si ripete con Antonio Genovese, sempre medaglia di bronzo, nel doppio. Ultima medaglia del Peloro arriva dalle cadette Aurora Messina e Mariantonietta Trischitta che nel quattro di coppia della Telimar Palermo insieme a Carla Molfettini e Virginia Velardita chiudono al terzo posto.

La delegazione della Rowing Club Peloro

