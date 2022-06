Canottaggio. Massimo Salemme torna dagli Europei con 2 ori e 2 argenti - Tempostretto

Risultati di assoluto rilievo per il canottiere messinese della Thalatta che in Slovenia conquista l'oro nel singolo e altre tre medaglie in equipaggio

Grande prova sul lago di Bled in Slovenia per Massimo Salemme. L’atleta di punta della Canottieri Thalatta, impegnato agli europei Master, conquista ben quattro medaglie: due ori e due argenti. Il primo oro nel singolo vincendo la sua serie di finale, dominando la prova per tutti i mille metri. Argento invece nella competizione disputato tra i migliori singolisti.

Il secondo oro invece arriva nel doppio con Zsolt Vecsei. Nella seconda giornata di gare Salemme conquista il suo secondo argento, nel quattro misto con l’idroscalo club di Milano, a pochissimi secondi dal primo posto. Prova superba per l’atleta peloritano che conferma il suo ottimo stato di forma e il suo status di atleta di riferimento non solo per la Canottieri Thalatta ma anche per il canottaggio messinese, portando lustro e prestigio alla città in appuntamenti internazionali.