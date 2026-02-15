 Caos viabilità a Torre Faro, strade bloccate e soccorsi a rischio

Redazione

domenica 15 Febbraio 2026 - 08:25

Messina. La denuncia di un cittadino sulle criticità di via Pozzo Giudeo tra cantieri e traffico paralizzato

MESSINA – I lavori sono necessari ma restano pesanti interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla gestione dei flussi veicolari. Un nostro lettore segnala lo stato di paralisi in cui versa via Pozzo Giudeo, divenuta ormai un imbuto impraticabile a causa della chiusura simultanea di altre importanti arterie viarie.

Lavori stradali e paralisi della zona

Il blocco di via Primo Palazzo e di viale Cariddi (ex via Nuova) per interventi di manutenzione ha convogliato tutto il traffico su vie secondarie inadeguate a sostenere il carico. Via Pozzo Giudeo è spesso intasata da un mix di mezzi pesanti, tra cui una betoniera, autobus elettrici e auto private, con attese che hanno superato i venti minuti per percorrere tratti brevissimi. “Pensate se ci fosse stata un’ambulanza a dover soccorrere un infartuato o un mezzo dei vigili del fuoco per un incendio”, scrive il cittadino, sottolineando come la sovrapposizione dei cantieri stia mettendo a rischio la tempestività degli interventi di emergenza.

Un commento

  1. hermann 15 Febbraio 2026 09:30

    Votate De Luca!

    1
    2
    Rispondi

