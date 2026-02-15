L’UniMe chiude con una sconfitta contro il San Mauro il girone d’andata

Dopo la sconfitta, in una sfida equilibrata condizionata da un'espulsione dubbia, il tecnico Mitisi ha fatto il punto sulla prima parte di stagione

MESSINA – L’Ssd UniMe chiude alla Cittadella Sportiva Universitaria il girone d’andata nel campionato di Serie B girone 4. La formazione allenata dal tecnico Francesco Misiti subisce una sconfitta che sembra larga, 7-10, contro una formazione che occupa le prime posizioni della classifica e corre per i playoff. La partita invece è stata molto equilibrata con gli universitari che hanno reagito allo svantaggio iniziale portandosi a meno uno nel finale non riuscendo però mai a riagganciare gli ospiti. Dopo le prime nove giornate la formazione cara al presidente De Francesco è penultima in classifica con 8 punti, due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.

Misiti: “Al completo potevamo prendere punti”

Il commento generale del tecnico Francesco Misiti: “Partita equilibrata fino a due minuti dalla fine. Tra l’altro noi abbiamo perso a inizio secondo tempo il nostro straniero per un fallo da espulsione che non ha visto neanche l’allenatore avversario”.

Le mancanze in una partita che poteva terminare in altro modo: “Dispiace perché al completo avremmo fatto una partita diversa e portato dei punti. Uno dei nostri difetti più grandi – spiega l’allenatore – è non convertire le superiorità. Le azioni le costruiamo bene ma poi sbagliamo la conclusione finale”.

Sulla posizione in classifica e gli obiettivi stagionali conclude: “Ritengo che ci sono 4-5 squadre, quelle sotto, che ce la siamo giocata. Sapevamo che la nostra squadra quest’anno era meno forte, ma potevamo prendere qualche punticino in più sia oggi che in altre sfide. Ci sarà il ritorno e lotteremo fino alla fine per salvarci”.

Ssd UniMe – San Mauro 7-10

Ssd UniMe: Caliri, Costa, Geloso, Denaro, Finanze, Albarino, D’Angelo 1, Vinci 2, Ianc 1, Mazza 1, Sciabà, Cama 2, Gennaro, Carmignani.

Allenatore: Francesco Misiti.

San Mauro Napoli: Vettor, D’Agostino, Muscerino, Carlevalis 1, Noverino, Esposito, Iaccarino 5, Cianni, D’Ambra 1, Bernaudo 1, Monaco 2, Ventura, Cerbone, Perna.

Allenatore: Davide Truppa.

Parziali: 2-3, 2-3, 2-1, 1-3.

Superiorità: 2/11 , 1/4.

Rigori: 0/0, 4/4.

Arbitro: Edoardo Locatelli di Padova.