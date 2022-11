Capitaneria di Porto di Messina, il capitano Giacomo Cirillo è il nuovo comandante - Tempostretto

Subentra al capitano di vascello Andrea Tassara

MESSINA – Nel salone dei mosaici della Stazione marittima, si è svolta la solenne cerimonia del passaggio di consegne del comando della Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, alla presenza del direttore marittimo della Sicilia Orientale contrammiraglio Giancarlo Russo. Al capitano di vascello Andrea Tassara è subentrato il capitano di vascello Giacomo Cirillo, proveniente dalla direzione marittima di Civitavecchia. Si conclude così il mandato del capitano Tassara, caratterizzato da oltre due anni di intenso lavoro durante i quali, sotto la sua direzione, il compartimento marittimo di Messina e l’ufficio locale marittimo di Giardini Naxos hanno garantito la sicurezza della vita umana in mare e della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e della costa.

La cerimonia, si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari della città e delle associazioni combattentistiche oltre che del personale della Capitaneria di Porto di Messina. Il contrammiraglio Russo ha espresso il proprio compiacimento per l’operato e gli obiettivi raggiunti dall’Autorità marittima, congratulandosi per l’impegno profuso nell’espletamento dei numerosi compiti di istituto. Il capitano Tassara e il capitano Cirillo, nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Messina, hanno sottolineato il concetto di continuità, inteso come obiettivo primario da garantire e coltivare quale solida base per immaginare un futuro di sostenibili innovazioni e perciò orientato sempre verso un armonico ed equilibrato spirito di rinnovamento.