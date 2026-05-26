Capo d’Orlando. Droga in camera da letto, 48enne fermato

I cc scoprono 200 gr tra hashish e marijuana in casa, è ai domiciliari

Nuovo arresto per un 48enne di Capo d’Orlando dopo la scoperta dei Carabinieri di poco meno di due etti di sostanza stupefacente in suo possesso. L’uomo è stato fermato in strada da una pattuglia del Radiomobile per un controllo. I suoi precedenti hanno convinto i militari ad approfondire la perquisizione, scoprendogli addosso 6 grammi di marijuana.

Fermato con la marijuana addosso, scatta il controllo a casa

E’ quindi scattato il controllo nell’abitazione, dove gli uomini dell’Arma hanno trovato altri 175 grammi della stessa sostanza, 19 grammi di hashish ed un bilancino di precisione del tipo adoperato per confezionare le dosi da spacciare, nascosti tra la camera da letto e un ripostiglio. Mentre i carabinieri perlustravano casa, inoltre, il 48enne ha provato a liberarsi di altra droga, lanciandola fuori dalla finestra in un pacchetto di sigarette.

Cerca di disfarsi della droga ma viene arrestato

Tentativo inutile: la confezione è stata recuperata, sequestrata e sarà analizzata come il resto dello stupefacente rinvenuto. In attesa di comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto il 48enne è perciò andato ai domiciliari del detenzione ai fini di spaccio di droga.