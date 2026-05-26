Messina, 14enna abusata dal compagno della madre: non era la prima volta

Gli sviluppi dell'inchiesta sfociata nell'arresto del 51enne sorpreso in auto con la ragazzina

Non ha risposto alle domande del giudice il 51enne arrestato dai carabinieri per abusi sessuali su una minorenne. L’uomo, residente nella zona centro nord cittadina, è stato sorpreso appartato in auto a Zafferia con la figlia della compagna, una ragazzina appena 14enne. Accompagnato dal difensore, l’avvocato Tancredi Traclò, il 51enne ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, tacendo davanti al Gup De Salvo e alla PM Anita Siliotti che ha condotto le indagini. Per il momento resta in carcere.

Una vicenda non recente

A far emergere le violenze è stata la segnalazione della scuola della giovane. Gli insegnanti hanno capito che qualcosa non andava ed hanno sospettato cosa stesse accadendo, allertando le forze dell’Ordine. C’è di più: quello che hanno scoperto i carabinieri, che qualche giorno fa sono intervenuti mentre i due erano appartati in auto, non era un caso isolato. La vicenda infatti andava avanti da qualche tempo, come è emerso anche dalle visite mediche sulla ragazzina.