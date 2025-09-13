Capo d’Orlando. Rissa del 19 agosto, scattano 5 Daspo Willy

Fra loro tre minorenni. Si erano presi a colpi di bastone e di casco in piazza Trifilò

In seguito alla violenta rissa verificatasi a Capo d’Orlando lo scorso 19 agosto, che ha visto coinvolte cinque persone, di cui tre minorenni, tutti raggiunti da ordinanze applicative di misure cautelari personali, emesse dai giudice del Tribunale di Patti e del Tribunale per i Minorenni di Messina, all’esito dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura, il questore di Messina, Annino Gargano, ha emesso altrettanti provvedimenti di D.A.C.Ur. (divieto di accesso ad aree urbane), comunemente noti come Daspo Willy, nonché, per uno dei coinvolti, anche la misura di prevenzione dell’Avviso orale.

I cinque, appartenenti a due contrapposte fazioni, si erano affrontati nella Piazza Trifilò di Capo d’Orlando, dando luogo ad una violenta rissa – le cui immagini erano state riprese tramite smartphone divenendo rapidamente virali – consumatasi a colpi di bastone e anche con un casco da motociclista, tanto da costringere i partecipanti a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello.

In considerazione della gravità dei fatti, che hanno destato turbamento nella collettività, accaduti in una zona centrale del Comune orlandino, molto frequentata, con serie ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica per le più gravi conseguenze che ne sarebbero potute scaturire anche in danno dei passanti, a quattro dei partecipanti alla rissa è stato imposto il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di una serie di locali situati nella zona teatro dei fatti, per il periodo di un anno.

Nei confronti del quinto dei protagonisti della rissa, valutata la specifica condotta tenuta in occasione dei fatti, il questore di Messina ha imposto il divieto per due anni e, in considerazione dei suoi precedenti, ha emesso anche il provvedimento dell’Avviso orale, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e avvisandolo che qualora dovesse persistere nelle condotte antigiuridiche potrà essere proposto per l’applicazione di più gravi misure di prevenzione.