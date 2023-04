Capo Milazzo Apnea Cup 2023, la prova a Messina alla Cittadella Universitaria - Tempostretto

Domenica mattina alla piscina coperta circa 40 atleti si sfideranno su tre discipline. La prova è riconosciuta a livello regionale e nazionale

MESSINA – Circa 40 atleti, provenienti da tutta la Sicilia, si sono dati appuntamento per domenica mattina. Presso la piscina coperta della Cittadella Sportiva Universitaria si svolgerà la gara selettiva nazionale di Apnea Indoor, organizzata dal Capo Milazzo Diving Center e dall’Asd Cacciatori Subacquei Messina. Nell’immagine in evidenza un allenamento di questi ultimi, la piscina della competizione non sarà però quella scoperta.

Da Messina e provincia sono iscritti ben 10 atleti che si sfideranno nelle tre specialità: la rana subacquea, e la dinamica con attrezzi. Nella prima l’atleta percorrerà un tragitto sott’acqua, senza l’ausilio di attrezzature, se non occhialini, cuffia e muta in neoprene, cercando di raggiungere una determinata distanza nel rispetto dei tempi dichiarati in partenza; nella seconda l’atleta potrà avvalersi delle classiche due pinne o di una monopinna.

Particolarmente spettacolare quest’ultima disciplina per la quale, l’impiego di questa potente pinna a pala unica conferisce all’atleta in gara la classica andatura da delfino. L’impianto sportivo della Cittadella Sportiva Universitaria, gestito dalla Ssd UniMe, ben si presta a garantire le migliori condizioni di gara agli atleti e gli spazi in tribuna coperta agli spettatori che così potranno godere da posizione privilegiata tutte le fasi della gara.