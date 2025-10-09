Capodanno 2026, Messina punta alla Rai

A che punto è la discussione all'Ars per distribuire i fondi e qual è l'ipotesi di lavoro sul tavolo dell'assessore Finocchiaro

Messina – Se il bando arriverà in tempo utile per il prossimo Capodanno, Messina potrebbe essere la piazza della diretta Rai. E’ questa l’ipotesi di lavoro sul tavolo dell’assessore Massimo Finocchiaro in vista della norma “Capodanno siciliano in tv” che il Governo regionale vuole introdurre. Norma che oggi torna in discussione in Commissione all’Ars per l’inserimento in finanziaria regionale. Discussione che si profila lunga e che probabilmente andrà avanti fino alla nottata.

A che punto è la norma

Intanto, Messina spera. “Per capire cosa possiamo realizzare davvero bisognerà attendere concretamente la pubblicazione del bando, a questo punto. Però certamente puntiamo a inserire Messina all’interno del passaggio televisivo legato al Capodanno”, spiega l’assessore Massimo Finocchiaro, ridimensionando prudenzialmente la portata. Tra tempi ristretti e “competizione” introdotta dal bando, infatti, le prospettive concrete potrebbero essere quella di una condivisione di visibilità con un’altra città siciliana, di là della location scelta per la diretta in piazza. In concreto, quindi, potrebbe essere qualunque altra piazza siciliana ad assegnarsi i fondi.

Messina e Palermo?

Ma Messina ci punta perché la norma che il Governo regionale aveva proposto destinava almeno un milione di euro a un evento “di alta rilevanza” specificatamente a Messina e Palermo. La versione arrivata all’esame finale in commissione è già diversa: due milioni di euro per il 2025, quindi per gli eventi di questo fine anno, e altri 2 milioni di euro per il 2026 per un “evento di alta rilevanza” da destinare tramite bando.

Mediazione in Commissione

La discussione in commissione quindi oggi riguarda concretamente quali saranno i criteri stabiliti dal bando e se si punta ad un unica città destinataria o se i fondi sono frazionabili. Discussione che l’assessora al turismo Elvira Amata ovviamente segue da molto vicino. L’intento resta quello di bissare il successo e l’esperienza del Capodanno Mediaset in diretta da Catania dello scorso anno, per almeno altri due anni.