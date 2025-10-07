 Capodanno da un milione di euro. Messina vs Palermo?

Capodanno da un milione di euro. Messina vs Palermo?

Alessandra Serio

Capodanno da un milione di euro. Messina vs Palermo?

martedì 07 Ottobre 2025 - 15:00

La norma è già stata rivista e sembra profilarsi un bando. Messina è pronta a competere?

Palermo – Va domani in votazione la norma che destina un milione di euro per gli eventi di Capodanno 2026 ad una città siciliana. La dotazione è stata annunciata ieri in Commissione dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino che ha spiegato che l’intento è bissare il successo dello scorso Capodanno a Catania, soprattutto per quanto riguarda il collegamento con le dirette delle tv nazionali. Insomma l’investimento riguarda il media evento.

Capodanno in diretta tv

La norma è stata proposta dal Governo regionale come ad hoc ma in commissione ha subito una modifica sostanziale e quella che andrà in votazione è adesso una bozza che consente pari accesso alla somma stanziata, attraverso un bando per la scelta del partner televisivo.

Messina in corsa

Insomma, se era stata prevista come destinata ad una città in particolare che ha già un evento nel cassetto, i primi passaggi in commissione hanno ampliato la sfera dei destinatari grazie alla prima discussione politica. Se Messina ha le sue carte da giocarsi, insomma, nella competizione che al momento sembra profilarsi con Palermo, è il momento giusto per preparare la mano.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Giornate Fai d’autunno, occhi puntati sulla Lanterna del Montorsoli
Al lavoro in ambulanza, il caso a Messina VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED