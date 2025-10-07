Capodanno da un milione di euro. Messina vs Palermo?

La norma è già stata rivista e sembra profilarsi un bando. Messina è pronta a competere?

Palermo – Va domani in votazione la norma che destina un milione di euro per gli eventi di Capodanno 2026 ad una città siciliana. La dotazione è stata annunciata ieri in Commissione dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino che ha spiegato che l’intento è bissare il successo dello scorso Capodanno a Catania, soprattutto per quanto riguarda il collegamento con le dirette delle tv nazionali. Insomma l’investimento riguarda il media evento.

Capodanno in diretta tv

La norma è stata proposta dal Governo regionale come ad hoc ma in commissione ha subito una modifica sostanziale e quella che andrà in votazione è adesso una bozza che consente pari accesso alla somma stanziata, attraverso un bando per la scelta del partner televisivo.

Messina in corsa

Insomma, se era stata prevista come destinata ad una città in particolare che ha già un evento nel cassetto, i primi passaggi in commissione hanno ampliato la sfera dei destinatari grazie alla prima discussione politica. Se Messina ha le sue carte da giocarsi, insomma, nella competizione che al momento sembra profilarsi con Palermo, è il momento giusto per preparare la mano.