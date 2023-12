Capodanno con Anna Tatangelo a Milazzo - Tempostretto

La popolare cantante sarà la protagonista della fine dell'anno in piazza

MILAZZO – Sarà Anna Tatangelo la protagonista del Capodanno in piazza a Milazzo. Il Comune presenta giovedì 7 dicembre il programma degli eventi natalizi e la cantante sarà sul palco per cantare i suoi successi, come “Doppiamente fragili” (vittoria a Sanremo nel 2002, categoria giovani), “Ragazza di periferia” ed “Essere una donna”.

In questo periodo Tatangelo, spesso sul piccolo schermo, è vocal coach nel programma di Canale 5 “Io canto generation”. Classe 1987, ha partecipato otto volte a Sanremo.

Fotografia tratta dalla pagina Facebook dell’artista.