Capodanno a Messina, dallo show a piazza Duomo al finale con Pausini

MESSINA – Addio 2024. Messina si prepara a celebrare il nuovo anno con spettacoli internazionali, intrattenimento in piazza e musica classica. Al PalaRescifina terza tappa per Laura Pausini in città con lo speciale show di Capodanno Happy 2025. L’artista ha scelto Messina come tappa conclusiva della sua decima tournée mondiale. Durante il concerto, che durerà quasi tre ore, i fan avranno l’opportunità di assistere a un medley esclusivo pensato appositamente per festeggiare l’inizio del 2025. A Piazza Duomo, invece, Tutti pazzi per RDS. La serata vedrà la partecipazione di dj locali e di Radio Zenith.

Il primo dell’anno

Il Teatro Vittorio Emanuele accoglierà gli amanti della musica classica con un prestigioso concerto di Capodanno. Il primo gennaio, alle ore 19, salirà sul palco il maestro viennese Matthias Fletzberger, che dirigerà l’Orchestra del Teatro peloritano. Questo appuntamento, organizzato dal direttore artistico Matteo Pappalardo, conferisce ulteriore spessore a un appuntamento atteso e sentito che, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi un posto importante nel cuore dei messinesi.

Previsioni meteo per Capodanno

Il meteorologo Daniele Ingemi spiega che: “la sera del 31 avremo un cielo poco nuvoloso, tendente al parzialmente nuvoloso, con una ventilazione molto debole, quasi assente, che purtroppo contribuirà ad accumulare il particolato e le PM 10 prodotte dalle esplosioni simultanee dei botti, molto dannose per la nostra salute (soprattutto per chi soffre di determinate patologie)”.

Aggiunge che “il nuovo anno inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso”.

Botti di Capodanno, come tutelare gli animali?

Per i botti della mezzanotte (e non solo) arriva il consiglio della dottoressa Caterina Farsaci su come aiutare gli animali a gestire la paura. L’educatrice, fondatrice anche dell’associazione cinofila ConFido ha spiegato che “ci sono delle accortezze che si possono mettere in pratica per tutelare i nostri animali. Prima di tutto il 31 dicembre è opportuno che chi abbia animali non li portasse in giro con sé a feste o ristoranti, perché l’animale a casa sua si sente più sicuro e protetto. I cani che stanno in giardino vanno fatti entrare in casa e bisogna lasciar dare la possibilità all’animale di scegliere il posto in cui stare, dove si sente più a suo agio”.

Prosegue: “Molti cani scelgono il bagno perché spesso le mattonelle attutiscono il rumore dei botti. Il mio consiglio è di mettere la musica al massimo possibile e di coinvolgere l’animale in attività piacevoli, come piccole ricerche olfattive con premi che piacciono ai cani o far sgranocchiare un masticativo, un osso, come strumento per abbassare lo stress”:

