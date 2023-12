Capodanno e non solo: cosa fare a Messina dal 30 dicembre al 7 gennaio - Tempostretto

L'elenco degli appuntamenti organizzati dal Comune di Messina

MESSINA – Con il Natale ormai alle spalle e i tre concerti, Dolcenera, Gabry Ponte e soprattutto i Pooh già passati, cosa “resta” da fare in città? L’elenco degli eventi organizzati dal Comune di Messina è ancora lungo e ce n’è per tutti i gusti, per grandi e per i più piccoli. L’appuntamento principale resta il concerto di Capodanno, con Piazza Duomo ad animarsi già dalle 22, con la band di Rockin’ Swing “The Good Fellas”, il dj set di Radio Italia e la celebre Dj Paoletta. A loro si aggiunge anche il messinese Delvento.

Si prosegue poi il 3 gennaio 2024, dalle ore 17 alle 18, con il live show di Lucilla a Villa Dante a cura della Messina Social City; il 4 gennaio dalle ore 21.30, lo spettacolo “Teatro Del Fuoco – One Show” a Piazza Duomo; il 6 gennaio a partire dalle ore 18, la tradizionale festa “U Pagghiaru” presso la Parrocchia S. Maria delle Grazie a Bordonaro; e sempre il 6 gennaio dalle ore 20 “Exsultate, Jubilate” nella Basilica Cattedrale.

Per gli eventi che si terranno nel centro città da sabato 30 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 il calendario prevede:

30 dicembre dalle ore 11.30 “Le avventure di Pinocchio” a Villa Sabin a cura di Messina Social City;

30 dicembre dalle ore 16.00 spettacolo teatrale “Il Grande Gigante Gentile” presso la Parrocchia di Santa Maria di Gesù – Provinciale;

30 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 “Gospel and Jazz Family Choir” al Palacultura a cura di Messina Social City;

30 dicembre dalle ore 18.30​ “Magia di Natale per le vie del centro” lungo il viale S. Martino;

3 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 spettacolo di animazione e intrattenimento per bambini a la Villa Dante a cura di Messina Social City;

3 gennaio dalle ore 19.00 “Nasciu Gesù Bamminu” nella chiesa di San Giuliano – via Garibaldi;

4 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 “Acrodanza” laboratorio di acrobatica e danza per bambini dai 6 anni, a Villa Mazzini a cura di Messina Social City;

4 gennaio dalle 11.30 alle ore 12.00 spettacolo di circo acrobatico “Lumie di Sicilia” sempre a Villa Mazzini e a cura di Messina Social City;

4 gennaio dalle ore 19.00 musica jazz “Night Bird” presso il Palacultura;

5 gennaio dalle ore 11.30 alle ore 12.30 spettacolo per burattini e narratore “Raperonzolo” alla Pineta di Montepiselli a cura di Messina Social City;

5 gennaio dalle ore 17.30 Mister Alex – Fire Show sul viale S. Martino;

5 gennaio dalle ore 19.00 “Il Natale dei sentimenti” nella chiesa Santa Maria della Consolazione a Gazzi;

5 gennaio dalle ore 20.30 “Francesca Ariosto la voce…il pianoforte” al Teatro Annibale di Francia;

6 gennaio dalle ore 9.00 Musicisti sul bus ATM con tappe a Villa Dante, Provinciale, Piazza Cairoli, Piazza Duomo, Piazza Antonello, Piazza XX Settembre, Cristo Re, Piazza Castronovo;

6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 laboratorio di marionette e burattini siciliani a Villa Sabin a cura di Messina Social City;

6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 spettacolo di animazione per bambini con la Befana e Babbo Natale lungo il viale San Martino a cura di Messina Social City;

6 gennaio dalle ore 11.00 “La calza della befana” presso il Centro polisportivo Giovanni XXIII;

6 gennaio dalle ore 11.30 alle ore 12.30 “La leggenda di Orione” a Villa Sabin a cura di Messina Social City;

7 gennaio dalle ore 19.00 Concerto di Natale nella chiesa di S. Maria dei Giardini – Santo Stefano Medio;

7 gennaio dalle ore 20.30 “Love Morricone” nella Basilica di Sant’Antonio.

Infine, gli eventi nei villaggi organizzati sempre da sabato 30 dicembre a domenica 7 gennaio 2024:

30 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Laboratorio teatrale presso LE.LA.T – Mangialupi;

30 dicembre dalle ore 16.30 “Banda dei Babbi Natale” presso la chiesa S.Maria Annunziata di Cumia superiore;

30 dicembre dalle ore 16.30 “Fai un salto, fanne un altro” presso Oltredanza – Rione Taormina;

30 dicembre dalle ore 18.00 esibizione della zampogna nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – via San Cosimo;

30 dicembre dalle ore 18.00 “Sueño De Bailar” presso la scuola di ballo in via Flumendosa 39;

30 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 “Presepe Vivente” di Bordonaro nella Parrocchia S.Maria delle Grazie;

30 dicembre dalle ore 18.00 spettacolo di danza presso la Parrocchia Santo Stefano Iuniore – Salice;

30 dic​embre dalle ore 18.00 esibizione della zampogna presso Santo Stefano Briga;

30 dicembre dalle ore 18.00 “il suono della zampogna” nella Parrocchia San Giuseppe di Bisconte;

30 dic​embre dalle ore 18.30 spettacolo teatrale per famiglie “Manuale di sopravvivenza per boomer” nella Piazza Pozzo di Giampilieri Superiore;

30 dicembre dalle ore 19.00 “Musiche di E. Morricone” nella chiesa Santa Maria della Lettera di Torre Faro;

30 dicembre dalle ore 19.30 “Musiche tradizionali” a Giampilieri Marina;

31 dic​embre dalle ore 10.00 “I canti e le musiche del Natale Siciliano” presso la chiesa di Santa Maria di Montalto – Orto Liuzzo;

31 dicembre dalle ore 11.00 esibizione dello zampognaro nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie – Rodia;

31 dicembre dalle ore 12.30 esibizione dello zampognaro presso la Parrocchia dei Santi Biagio e Saba di Piano Torre;

1 gennaio 2024 tombolata per tutti a Curcuraci;

2 gennaio dalle ore 18.00 ​“Il Natale dei sentimenti” a Giampilieri Superiore;

2 gennaio dalle ore 18.30 “La notte di Giufà” spettacolo teatrale per bambini nella Piazza della Chiesa di Mili San Marco;

3 gennaio dalle ore 18.00 “Il Natale dei sentimenti” presso la chiesa di Santa Marina di Cumia Inferiore;

4 gennaio dalle ore 19.00 “Il Natale dei sentimenti” nella chiesa di San Biagio – Piano Torre;

5 gennaio dalle ore 17.00 Tombolata e animazione nel Salone Parrocchiale di Salice;

5 gennaio dalle ore 17.00 Animazione con l’arrivo dei Re Magi presso la Parrocchia di San Domenico;

6 gennaio dalle ore 11.00 “Arriva la befana per tutti i bambini” a Castanea delle Furie;

6 gennaio dalle ore 17:45 “Villaggi in festa” – Molino;

6 gennaio dalle ore 18.00 “Il Natale dei sentimenti” presso la Chiesa Madonna delle Lacrime di Santo Bordonaro;

6 gennaio dalle ore 18.00 “Christmas village party” a Galati Marina;

6 gennaio dalle ore 18.30 “Bentornata Befana” presso la chiesa di S.Antonio Abate di Massa S.Giorgio;

6 gennaio dalle ore 19.30 Concerto “Bonnie Band” presso Piazza Pozzo di Giampilieri Superiore;

6 gennaio dalle 19.30 “Suona l’Epifania” a Pezzolo;

6 gennaio dalle ore 20.30 “A Messina intorno a Betlemme, a Castanea nasce Gesù” arriva la Befana per tutti i bambini a Castanea delle Furie;

6 gennaio “Arriva la befana con i regali per i bambini” a Curcuraci;

7 gennaio dalle ore 18.30 “Arrivederci al prossimo Natale” presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e S. Pietro Apostolo di Spartà.

E inoltre, il Comune ricorda gli appuntamenti presenti per tutto il periodo natalizio:

Autobus Itineranti ATM con Musica e Babbo Natale in giro nei villaggi e nel centro città;

Presepe meccanizzato in centro città a Piazza Cairoli;

Mercatini di Natale a Piazza Cairoli;

Natale in Teatro presso Teatro Vittorio Emanuele;

Le 4 ville incantate con le attività di Messina Social City (Le luci di Natale a Villa Dante – Il Villaggio del Natale presso Villa Mazzini – Il Bosco Incantato presso Pineta Montepiselli – Il mondo delle fiabe presso Villa Sabin);

Dal 10 dicembre al 06 gennaio “Il borgo dei 100 presepi” presso il Villaggio di Ganzirri;

Dal 16 dicembre al 07 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 20.00 “XVIII mostra di arte presepiale” presso i Chiostri del Palazzo Arcivescovile;

Dal 25 dicembre al 7 gennaio “Natale con Gioia a Castanea – Presepe Vivente” con orari: 26 dicembre e 1-6-7 gennaio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e 25-27-29-30 dicembre e 2-4-5 gennaio dalle ore 18.30 alle ore 19.30;

Il 26 e 30 dicembre 2023 e il 5 e 6 gennaio 2024 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 “Il presepe vivente” presso la Parrocchia di San Giovanni in Santo Stefano di Briga;

Dal 30 dicembre al 6 gennaio dalle 18.30 alle 21.30 “Natale nel Borgo” a Giampilieri Marina;