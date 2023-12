A piazza Duomo la musica non si ferma più. In migliaia per i Pooh, da Messina e non solo VIDEO - Tempostretto

Sono arrivati da tutta la Sicilia, la Calabria e anche dal nord Italia per cantare e ballare i successi della storica band italiana

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una serata di musica e divertimento. Gratis a piazza Duomo. Messina protagonista di un evento che ha raccolto migliaia di fan dei “Pooh” da tutta Italia. E si è mostrata bella, illuminata e vestita a festa per accogliere tutte le persone che si sono mosse a piedi o con i mezzi, in centro città, per raggiungere la piazza.

La piazza era piena ma il pubblico non era ammassato

Il corso Cavour era chiuso al traffico e transennato, gli ingressi per accedere al concerto erano presidiati da forze dell’ordine e volontari della Protezione civile. Tutto si è svolto in sicurezza e con ordine, la piazza era piena ma la gente non era ammassata. Sotto il palco il clima è stato di festa, la band ha un pubblico trasversale e ha radunato ai suoi piedi fan giovani e meno giovani. Alcuni sono persino arrivati alle 7 del mattino per accaparrarsi la prima fila, tutti accomunati dalla passione per la loro musica.

Due ore di musica e divertimento. Gratis a piazza Duomo

Hanno ballato e cantato per più di due ore quasi tutti i loro più grandi successi. Da “Amici per sempre”, con cui si sono presentati al pubblico di Messina, per chiudere con la storica “Chi fermerà la musica”. Ma a piazza Duomo la musica sembra non volersi più fermare. I concerti in piazza piacciono e riscuotono una grande partecipazione di pubblico, anche questa volta. Sono arrivati a Messina in migliaia, si stima intorno alle 20.000 persone. Tanti anche i pullman provenienti dalla provincia, così come gli accenti che si sentivano per le strade del centro. Un clima di festa, non solo al Duomo ma anche nelle vie intorno. Una Messina viva che sa accogliere e sa regalare serate di divertimento. Il prossimo appuntamento, sempre in piazza, sarà per la notte di Capodanno.

Articoli correlati