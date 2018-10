28 chili di marijuana in casa. Arrestata una 20enne messinese

Sono stati fermati dai carabinieri per un normale controllo e hanno mostrato particolari segni di nervosismo. Così i militari della Stazione di Gazzi hanno perquisito la macchina su cui erano a bordo un 21enne e la 20enne I. C. ed hanno trovato un trolley con residui di marijuana. Nulla in confronto a quanto trovato nella successiva perquisizione a casa della ragazza: 28 chili di marijuana suddivisi in diverse confezioni in cellophane. La droga è stata sequestrata e la giovane è stata portata al carcere di Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.