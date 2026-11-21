In ricordo della giovane assassinata a Messina il 31 marzo 2025

È stata inaugurata alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Agata di Militello la “Stanza tutta per sé – Sara Campanella”, realizzata nell’ambito del progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia e grazie all’impegno del Club Nebrodi in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Uno spazio riservato, pensato per accogliere e ascoltare le donne che subiscono violenza e accompagnarle nel delicato momento della denuncia.

La cerimonia si è aperta con l’ascolto degli Inni Nazionale ed Europeo, alla presenza delle autorità militari, giudiziarie, civili e di rappresentanti del mondo accademico e associativo.

Gli interventi di apertura e delle istituzioni locali

Ad aprire gli interventi è stata la Presidente del Soroptimist International d’Italia Club Nebrodi, Maricetta Maltese, che ha ripercorso le origini del progetto, nato a Torino nel 2014 e sviluppatosi in oltre 300 stanze in Italia. Il nome richiama il celebre romanzo di Virginia Woolf “Una stanza tutta per sé” e l’esigenza di autonomia, sicurezza e libertà delle donne. La Presidente ha inoltre annunciato la consegna al Comandante di Compagnia, Maggiore Maurizio Blasa di una valigetta con kit audio-video portatile, utile per raccogliere testimonianze anche fuori dalla caserma, e ha ringraziato quanti hanno sostenuto la realizzazione dello spazio. Ha concluso il suo intervento con un appello “Alle donne del nostro territorio, a quante si sentono in catene, vogliamo dire: non siete sole, questa stanza che è spazio di libertà e di dignità è vostra, questo spazio questa stanza è nostra, tutta per noi”.

A seguire l’intervento del sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, che ha ribadito come nessuna donna debba essere lasciata sola di fronte alla violenza. Ha insistito sulla necessità di un’azione comune tra istituzioni, forze dell’ordine, scuole, famiglie, servizi sociali, associazioni e centri antiviolenza, affinché prevenzione e strumenti operativi sul territorio aiutino a trasformare la paura in libertà». Ringraziando per questa iniziativa, ha ricordato quanto sia importante il messaggio che parte oggi “da qui, da noi e dedicato a tutte le donne che subiscono violenza che non devono mai, nessuna di loro, sentirsi sola o avere timore di denunciare, di chiedere aiuto. Questa è una stanza dove c’è accoglienza, dove c’è ascolto, protezione, ma soprattutto dove c’è restituzione, a queste donne, del loro futuro”.

La vice prefetta di Messina, Cettina Pennisi, è intervenuta richiamando all’impegno della rete istituzionale che quotidianamente è tutelare la vita, la libertà. Declinando diverse chiavi di lettura ponendo l’attenzione principale alla prevenzione, che è fatta di azioni concrete a sostegno delle persone in difficoltà. Una prevenzione che “passa attraverso la scuola, l’università, le famiglie, ma soprattutto attraverso cambi culturali, con l’educazione già da piccoli, perché rappresenta la svolta su cui bisogna assolutamente investire”.

Il ricordo di Sara Campanella e il contributo della magistratura

II comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Lucio Arcidiacono, ha ricordato il femminicidio di Sara Campanella, ponendo l’accento su questa parola “perché quello di Sara è stato un femminicidio, non una fatalità, non un gesto di follia, non un dramma privato: è l’esito estremo di una cultura del possesso in cui qualcuno crede che un rifiuto sia un’offesa da punire. È quel confine sottile tra il segnale ignorato e una vita salvata.” È nel ricordo di Sara che è stata intitolata la Stanza tutta per sé, perché il suo nome entrasse stabilmente in un luogo vivo e continuasse a servire, nel senso più alto, e a testimoniare “ad ogni donna che varcherà questa stanza e perché leggendo il suo nome potrà pensare che la sua storia merita ascolto, perché qualcuno ha scelto di trasformare un dolore immenso in protezione degli altri. Se questa morte darà coraggio anche a una sola persona, il sacrificio di Sara non sarà stato inascoltato”. Al contempo ha invitato tutti a non considerare questo un punto di arrivo, perchè la violenza contro le donne “non si sconfigge solo con le leggi, ma soprattutto con l’educazione al rispetto, nelle famiglie, nelle scuole, nelle università, nelle capacità di ciascuno a non voltarsi dall’altra parte, di riconoscere i segnali e dare l’allarme”. Ha posto l’accento “sull’impegno da parte dell’Arma dei Carabinieri, di formarsi ed esserci, di essere una porta aperta a ogni ora”. II Colonnello Arcidiacono ha concluso il suo intervento con queste toccanti parole “Sara questa stanza porta il tuo nome sarà un luogo dove chi ha paura troverà ascolto, dove il ricordo continuerà a proteggere”.

A seguire ha preso la parola la procuratrice aggiunta della Dda di Messina, Assunta Musella, che ha seguito il caso di Sara Campanella, che ha posto l’attenzione sull’importanza della denuncia e del poter intervenire prima che succeda l’irreparabile. Associare la memoria di Sara a un luogo in cui le vittime di questi reati troveranno protezione porterà alla tutela delle persone che sono vittima di questa violenza, perché “Il monito che ci deve dare una tragedia, qual è stata quella di Sara, è proprio quello di intervenire, cioè di denunciare senza sottovalutare determinati fenomeni, senza timore”.

Il procuratore capo di Patti, Andrea Apollonio, ha aperto il suo intervento citando Gesualdo Bufalino “la mafia sarà sconfitta da un esercito di insegnanti”, ha proposto un altro punto di vista, nel quale ha evidenziato come non si debba arrivare all’interno delle caserme, dentro ad una “stanza tutta per sé” perché segno che qualcosa è già avvenuta. «Dobbiamo lavorare prima che la donna arrivi alla compagnia dei Carabinieri. Abbiamo bisogno di ingaggiare un esercito di insegnanti, docenti, educatori. Abbiamo bisogno di ingaggiare un esercito di mamme e papà di Sara Campanella perché solo così quelle stanze rimarranno vuote>>.

L’università, la testimonianza della madre e le conclusioni

Emerge, quindi, la necessità di affiancare alla tutela giudiziaria una prevenzione educativa e sociale, capace di riconoscere, contrastare ed estirpare la violenza prima che produca conseguenze irreparabili.

La rettrice dell’Università degli Studi di Messina, Giovanna Spatari, ha ricordato la laurea conferita alla memoria a Sara Campanella il 23 ottobre 2025, ritirata dalla madre. Sicuramente “il femminicidio di Sara, è quello che ha più scosso la Sicilia negli ultimi anni, c’è stato da quel momento un proliferare di iniziative e questo significa che non possiamo abbassare l’attenzione” Ha poi illustrato un’indagine nazionale promossa dall’Ateneo. I cui dati ci riportano alla necessità di porre l’attenzione a strategie di prevenzione più mirate e una maggiore capacità di riconoscere i comportamenti abusanti.

Particolarmente sentito il momento riservato a Maria Concetta Zaccaria, madre di Sara Campanella. La sua presenza ha dato alla giornata una dimensione profondamente umana “Sara non è mai morta, è una persona meravigliosa, solare, intelligente, altruista, capace di saper guardare. Si amava profondamente nei suoi limiti e nelle sue potenzialità. Era una donna libera e determinata, ed ha avuto il coraggio di dire NO”. Questa intitolazione è “speciale”, perchè ricordando Sara ricordiamo il suo coraggio di una donna libera fino alla fine anche quando questa libertà costa la vita.

Ha concluso la serie degli interventi la presidente della Commissione Nazionale Pari Opportunità del Soroptimist International d’Italia, Grazia Di Paola, che riassume come questo momento abbia un significato particolare alla luce della mission che ha il Soroptimist International d’Italia, una rete di donne impegnate a trasformare i diritti umani e l’empowerment femminile da principi ideali a presidi reali. “La stanza tutta per sé rappresenta per il Soroptimist International d’Italia una delle iniziative più longeve e di forte impatto sociale, perché risponde ad un’esigenza fondamentale che è quella di accompagnare e sostenere la donna nel momento più delicato che è quello della denuncia”. Ribadisce, infine, come il Soroptimist International d’Italia conferma il proprio impegno a fianco delle istituzioni, delle forze dell’ordine affinché la cultura del rispetto, della dignità, della legalità e della parità diventino il centro della nostra società.

La cerimonia è proseguita con lo svelamento della targa, il taglio del nastro e la benedizione della stanza. L’iniziativa vuole essere non soltanto un luogo fisico di accoglienza, ma un impegno duraturo per il territorio, accompagnato da attività di formazione e sensibilizzazione.

Nel ricordo di Sara Campanella, il messaggio rivolto alle donne è semplice e concreto: non siete sole. La stanza vuole offrire ascolto, rispetto e protezione a chi trova il coraggio di chiedere aiuto.