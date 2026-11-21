78 anni, si è sparato nella casa di campagna. Era indagato dalla Procura di Caltanissetta per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio

Gianni De Gennaro si è sparato ed è morto nella sua casa di campagna a Montiano, in Toscana. Nato a Reggio Calabria, aveva 78 anni. Era da solo e il corpo è stato ritrovato all’alba. A dare la notizia il Corriere della Sera. Ad avvertire le forze dell’ordine la famiglia, preoccupata per l’assenza di notizie.

Il 1° dicembre il Tribunale d’esame doveva decidere sulla richiesta di arresto nei confronti dell’ex capo della polizia. Richiesta negata in prima battuta dal giudice per le indagini preliminari. L’indagine era quella della Procura di Caltanissetta per il depistaggio delle indagini sulla strage mafiosa di via D’Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

Da quando, nell’ambito dell’inchiesta, era stata perquisita la sua abitazione, De Gennaro aveva interrotto i rapporti con tutti, scrive il Corriere.

I tentativi della Procura di Caltanissetta di collegare i misteri sul ritorno del pentito di mafia Salvatore Contorno in Sicilia, i veleni del Corvo e l’attentato a Giovanni Falcone all’Addaura del 1989 con le stragi del 1992, il depistaggio sulla morte di Borsellino e la scomparsa della sua agenda rossa, fino a presunti inquinamenti delle prove da parte del prefetto De Gennaro, secondo i pm nisseni, si basano in buona parte sulle testimonianze dell’ex poliziotto Gioacchino Genchi, evidenzia sempre il quotidiano.

Manfredi Borsellino: “Se n’è andato un altro pezzo di verità”

“Se n’è andato un altro pezzo di verità”. Questo l’amaro commento del dirigente di polizia Manfredi Borsellino, figlio del magistrato antimafia, alla notizia del suicidio. (fonte la Repubblica).

“La Procura di Caltanissetta ci aiuta a comprendere verità storiche che talvolta non sono accertabili come verità giudiziarie, ma che, come dicono le mie sorelle, non si prescrivono”, aveva evidenziato in precedenza.

Foto Ipa Agency – (Italpress).

Dall’arresto di Buscetta e la collaborazione con Falcone alle ferite del G8

Nel 1984 accompagna in Italia Tommaso Buscetta, estradato dal Brasile e fondamentale per il maxiprocesso. La collaborazione con il giudice Giovanni Falcone è stretta anche nel caso del pentito di mafia Contorno.

Come ricorda il Corriere della Sera, resiste alla crisi seguita alla gestione del G8 del 2001 a Genova, con la violazione dei diritti umani nel caso dell’iirruzione della polizia nella scuola Diaz. Indagato e assolto in primo grado per aver istigato alla falsa testimonianza l’ex questore del capoluogo Francesco Colucci, è condannato in appello ma assolto dalla Cassazione “perché il fatto non sussiste”.

Da Leonardo al ponte sullo Stretto nella sua carriera dopo la polizia

Il G8 e la Diaz rimangono però una ferita sul piano dell’immagine. Ricostruisce sempre il Corriere: “Capo di gabinetto del ministro dell’Interno Giuliano Amato, poi direttore del Dis (l’organo di coordinamento dei servizi segreti) tra il 2008 e il 2011, presidente di Leonardo (l’ex Finmeccanica) dal 2013 al 2020. Passa quindi al settore privato: presidente della Banca Popolare di Bari (2020-2022). Infine il lavoro a Eurolink, la società controllata da Webuild, general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, accompagnato alla ultradecennale presidenza del Centro Studi Americani, dove ha un ufficio. È lì che i carabinieri del Ros, su ordine della Procura di Caltanissetta, piazzano una microspia”.

Il curriculum di Gianni De Gennaro

Così si legge nel sito della polizia: “Il prefetto Giovanni De Gennaro nasce a Reggio Calabria il 14 agosto 1948. Dopo essersi laureato in giurisprudenza presso l’università La Sapienza di Roma, nel 1973 entra a far parte dei ruoli della Polizia; con il grado di commissario ottiene il suo primo incarico alla questura di Alessandria. Nel 1975 è trasferito alla questura di Roma e assegnato alla Squadra mobile come dirigente della Sezione antinarcotici. Nel 1981 assume la direzione della Criminalpol del Lazio, e nel 1984 è trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale per dirigere prima il Nucleo centrale anticrimine, poi il Servizio centrale operativo. Ppromosso due volte per merito straordinario: la prima, nel 1980, quando è protagonista in un conflitto a fuoco all’interno dell’Ambasciata belga di Roma; nel corso dell’operazione sono liberati trenta ostaggi minacciati da un pericoloso squilibrato che aveva già ferito gravemente un diplomatico. In quella circostanza gli è attribuito il grado di vice questore aggiunto”.

“La seconda promozione per merito straordinario risale al 1990, quando De Gennaro è promosso dirigente superiore dopo la brillante conclusione di una serie di importanti operazioni di rilievo internazionale contro la mafia siciliana. Alla fine del 1991 il ministro dell’Interno gli affida l’incarico di vice direttore della Direzione investigativa antimafia. Sempre impegnato sul fronte della polizia giudiziaria, è artefice di importanti inchieste, affiancando per 11 anni, ininterrottamente, l’azione antimafia del giudice Giovanni Falcone: dall’individuazione dei laboratori clandestini per la raffinazione dell’eroina in Sicilia, alle indagini sul fronte italiano della ‘Pizza connection’, dall’arresto del trafficante di droga Koh Bah Kim in Thailandia, all’ideazione, gestione e conclusione dell’indagine ‘Iron tower’, fino all’arresto di latitanti di spicco, tra i quali Zaza, Vernengo, Lucchese”.

“Impegnato sul fronte dei sequestri di persona, dirige personalmente le indagini che conducono alla liberazione di Esteranne Ricca, Carmine Del Prete, Augusto De Megni e Patrizia Tacchella. Conosciuto e stimato negli ambienti internazionali, collabora intensamente con la Dea (Drug enforcement administration) e l’Fbi (Federal bureau of investigation) statunitensi, con le polizie canadese e australiana. Nel corso della carriera in Polizia, De Gennaro apre la strada a importanti cooperazioni anche con altri Paesi stranieri come ad esempio la Repubblica Dominicana, dove nel 1988 partecipa alla cattura del noto mafioso Tommaso Inzerillo. Nominato cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica italiana, ottiene altre onorificenze anche all’estero, in particolare in Belgio, dove è insignito della croce di commendatore dell’ordine di Leopoldo II”.

“Con decreto del ministero dell’Interno gli viene assegnato, dal 1° aprile 1993, l’incarico di direttore della Direzione investigativa antimafia (Dia). Il 1° settembre 1994 è nominato vice capo della Polizia. Il 19 dicembre 1997 il Consiglio dei ministri gli affida l’incarico di vice capo della Polizia vicario. Il 26 maggio 2000 il Consiglio dei ministri lo nomina capo della Polizia. Nel dicembre 2006 gli viene conferita la Medal of Meritorious Achievement dell’Fbi (Federal Bureau of Investigation), un riconoscimento straordinario attribuito per la prima volta a un rappresentante di polizia fuori dagli Stati Uniti. Cessa dal suo incarico il 25 giugno 2007”.

L’importanza della prevenzione nei suicidi

Se si sta attraversando un momento di difficoltà o si hanno pensieri legati al suicidio, si può chiedere aiuto in modo gratuito e riservato chiamando Telefono Amico Italia allo 02 2327 2327, oppure contattando il numero di emergenza 112.