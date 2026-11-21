Per la prima squadra femminile in Serie D domenica impegno nella terza giornata in trasferta a Nizza

MESSINA – Tornano in campo le squadre biancorosse della Team Volley Messina. La prima a scendere in campo sarà la Team Ambiente & Sicurezza Messina in C maschile, capitan Germanà e compagni hanno incassato la prima sconfitta in quel di Milazzo contro la corazzata Volley ’96 e hanno voglia di rifarsi sfruttando anche il vantaggio di giocare tra le mura amiche.

Il gruppo allenato dallo staff tecnico Laganà-Donato-Romano-Chité calcherà il taraflex del PalaRescifina sabato 21 novembre alle ore 17:30, la sfida valida come quinta giornata di campionato contro Partanna, ultima attualmente nel girone A a quota zero punti, sarà arbitrata da Roberto De Nigris e Giuseppe De Gaetano.

A presentare il match il palleggiatore Marco Grimaldi: “Speravamo non arrivasse la prima sconfitta ma dobbiamo trarne giovamento e capire da questo dove migliorare impegnandoci in palestra. La prossima sfida non dobbiamo sottovalutarla e dobbiamo pensare una partita alla volta, dando il massimo contro qualsiasi squadra. L’obiettivo sarà fare il meglio, come ogni settimana, impegnandoci a non commettere altri passi falsi e soprattutto vogliamo portare i tre punti giocando in casa. Mi trovo molto bene con i compagni, anche i nuovi comunque li conosco perché in passato ci ho giocato”.

Le ragazze della Serie D domenica in campo a Nizza

Impegno domenica invece per la prima squadra femminile. Le atlete del duo tecnico Di Mauro-Pilota affronteranno la formazione di Nizza, già incontrata in amichevole nella pre season, fuori casa. Dopo le due sconfitte subite contro Torregrotta e Unime, le uniche due formazioni a punteggio pieno nel girone B di Serie D, le biancorosse vogliono muovere la propria classifica. L’appuntamento è alla palestra della scuola “Alfieri” sul Lungomare di Nizza alle ore 18. Le avversarie joniche nelle prime due giornate hanno giocato due tiebreak, uno vinto in casa e l’altro perso in trasferta, a dirigere la sfida sarà Aurelia Pennisi.

A raccontare il momento della squadra il libero Sofia Savarese: “Penso di parlare a nome delle mie compagne e dico che dopo le ultime due sconfitte non siamo soddisfatte perché la prestazione in campo non rispecchia il nostro valore tecnico. Speriamo di riuscire a sbloccarci finalmente in casa del Nizza giocando con più tranquillità. Negli anni abbiamo subito cambiamenti in squadra, quest’anno ci saranno tante under ma ci alleniamo con tranquillità e stiamo riuscendo a trovare un equilibrio. Personalmente ho iniziato come libero ma non è detto che non possa giocare nuovamente banda, dipende da cosa decidere l’allenatore”.