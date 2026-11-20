Il processo chiarisce i dubbi sul noleggio della nave Delta del gruppo Caronte&Tourist

Messina – Si chiude con l’assoluzione di tutti gli indagati il processo ai vertici di Cartour, società di traghettamento satellite di Caronte & Tourist, imputati di presunte false comunicazioni sociali ed elusione fiscale. L’indagine della Guardia di Finanza nel 2022 aveva portato al sequestro di oltre un milione di euro. Il provvedimento era stato annullato successivamente dal Tribunale del Riesame.

La sentenza

La I sezione penale del Tribunale ha assolto Lorenzo Matacena, Pietro Franza, Luigi Genghi, Edoardo Bonanno e Ortensia Rotondo con formula piena perché il fatto non sussiste, “scagionata” anche la società “perché l’illecito amministrativo non sussiste”. Hanno difeso gli avvocati Alberto Gullino, Anna Scarcella, Antonello Scordo e Francesco Bertorotta.

“Accogliamo con profonda soddisfazione la decisione del tribunale – commentano i vertici della società – Abbiamo sempre riposto fiducia nella magistratura e affrontato questa vicenda giudiziaria con serenità, nella consapevolezza di aver sempre operato correttamente, nel rispetto delle regole e nell’interesse della società. Oggi la decisione del Tribunale riconosce l’insussistenza dei fatti contestati e mette fine a un procedimento che si è protratto per quattro anni. Questa sentenza ci consente di guardare al futuro con rinnovata serenità, concentrandoci sulle sfide e sui progetti del gruppo, con lo stesso impegno e la stessa determinazione di sempre”.

La nave “a scafo nudo”

L’inchiesta ruotava intorno al noleggio della nave Delta. Noleggio attraverso il quale, era questa l’accusa, la holding avrebbe “abbattuto” i costi fiscali dell’80%, non avendone in realtà i requisiti. Questo perché la nave è stata noleggiata “a scafo nudo”, senza l’equipaggio cioè, requisito essenziale per la detrazione. Una tesi che la società ha sempre respinto (leggi qui i dettagli dell’inchiesta).

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