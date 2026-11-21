L'Asp di Messina fa un bilancio su servizi ospedalieri, cure territoriali e priorità future

11.550 accessi nei primi nove mesi del 2026. L’Asp di Messina fornisce i numeri del Pronto Soccorso dell’ospedale di Barcellona, riaperto dopo sei anni. Da gennaio a ottobre l’Osservazione breve intensiva ha dimesso 325 pazienti, nel pieno rispetto dei tempi di degenza.

Reparti riattivati e nuove attività sanitarie

Dopo circa quindici anni di chiusura, dal 1° novembre 2026 è nuovamente attiva l’Unità operativa complessa di Urologia. Sono già garantite le visite ambulatoriali e le consulenze specialistiche. Per la ripresa dei ricoveri occorre completare il reclutamento dei medici e i conseguenti adempimenti organizzativi.

La Riabilitazione, inattiva da anni, ha ripreso l’attività di degenza con quattro posti letto. È tornato operativo, dopo anni di inattività, anche l’ambulatorio di Ortopedia. A queste riaperture si aggiunge l’attivazione dell’Oncologia, servizio che il presidio offre per la prima volta.

Casa e Ospedale di comunità sul territorio

Sul versante dell’assistenza territoriale, il 22 dicembre 2025 sono stati inaugurati a Barcellona Pozzo di Gotto la Casa della comunità e l’Ospedale di comunità. La prima è il punto di riferimento per l’accesso alle cure primarie e ai servizi sociosanitari del territorio. Il secondo, il primo Ospedale di comunità attivato in Sicilia in quella data, realizzato con un modulo da 20 posti letto per la degenza di pazienti clinicamente stabili che necessitano di un’assistenza temporanea, anche prima del rientro a domicilio.

Priorità, confronto e responsabilità

“Questi risultati sono il frutto del lavoro della Direzione strategica, dei professionisti e di tutti gli operatori del presidio, che con il loro impegno quotidiano hanno reso possibile la riapertura di servizi attesi da anni e l’avvio di nuove attività assistenziali – dice l’Asp -. Tra le priorità vi sono l’ampliamento dei posti letto di Riabilitazione e l’apertura della degenza di Pneumologia. Per reperire gli infermieri necessari è in corso la procedura di mobilità interna.

A chi ha il potere di incidere sulla programmazione e sulle risorse chiediamo di indicare quali interventi intenda sostenere per rafforzare il presidio. Molto resta da fare e la Direzione strategica risponde delle proprie scelte. Altrettanto doveroso è riconoscere i risultati raggiunti e dare il giusto merito ai professionisti e a tutti gli operatori che ogni giorno garantiscono assistenza ai cittadini.

Dopo anni di chiusura, a Barcellona sono tornati servizi essenziali. La fiducia nella sanità pubblica si costruisce anche dicendo con la stessa chiarezza ciò che manca e ciò che oggi funziona. Siamo disponibili al confronto sulle criticità ancora aperte e sulle proposte concrete per rafforzare l’ospedale, nel rispetto delle responsabilità di ciascuno”.