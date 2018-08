Santo Stefano Camastra. Arrestato uno svedese per tentato furto in casa

Aveva aperto la porta di casa e aveva trovato dentro uno sconosciuto, che ha tentato di fuggire da una finestra sul retro. Il ladro, un 50enne svedese senza fissa dimora, aveva già rubato oggetti e vestiti, dopo aver frugato in tutte le stanze della casa, danneggiando mobili e mettendo tutto sottosopra. L'uomo è pregiudicato per reati simili, lungo la fascia tirrenica compresa tra Patti e Cefalù. In passato aveva dichiarato otto generalità diverse in occasione dei controlli a cui era stato sottoposto.

I carabinieri l'hanno arrestato e gli hanno ritrovato addosso svariati arnesi da scasso, tra cui il piede di porco usato per scassinare la porta d’ingresso dell’appartamento. Per lui è scattato l'obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Santo Stefano di Camastra.