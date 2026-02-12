Mareggiate e piogge intense a Messina, oggi è attivo il Coc

Dalle 8 in azione il Centro operativo comunale per fronteggiare il maltempo e coordinare i servizi d'emergenza

MESSINA – Coordinamento dei servizi di emergenza per vento forte, mareggiate e piogge intense nella giornata di oggi. Dalle ore 8 è attivo, per il maltempo, il Centro operativo comunale. Nuova ordinanza del sindaco Federico Basile dopo quella di chiusura di ville e cimiteri.

Il Centro operativo comunale (Coc) è in azione “al fine di monitorare e coordinare tutte le attività necessarie per fronteggiare possibili emergenze generate da condizioni meteorologiche avverse. L’attivazione del Coc. si aggiunge alle misure già adottate con l’Ordinanza n. 28 del 11 febbraio 2026, che ha previsto la chiusura temporanea di ville comunali e cimiteri per motivi di sicurezza, a seguito delle previsioni di maltempo. Considerate le previsioni meteorologiche e il bollettino del Dipartimento regionale di Protezione civile, che segnala allerta arancione, l’attivazione del Coc consente di coordinare i servizi di soccorso, informazione e assistenza alla popolazione, secondo quanto previsto dal Piano comunale di Protezione civile”.

Il sindaco “invita la cittadinanza a seguire le comunicazioni ufficiali, a prestare attenzione alle indicazioni della Protezione civile e a limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di maggiore intensità degli eventi meteorologici”.

