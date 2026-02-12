Tempesta atlantica nel Messinese, attenzione alla mareggiata sulla costa tirrenica

Oggi tutto il territorio sarà interessato da una bufera di ponente e maestrale. Scuole chiuse a Milazzo. Dalle 12 chiusi ville e cimiteri a Messina

MESSINA – Come abbiamo anticipato, una nuova tempesta atlantica nel Messinese è prevista oggi. Ha scritto l’esperto meteo Daniele Ingemi: “Una intensa perturbazione atlantica investe la Sicilia, causando piogge, ma soprattutto venti molto forti, oltre la soglia d’attenzione. Il problema sarà proprio il vento. Questo fronte sarà seguito da impetuosi venti occidentali (di origine atlantica) che raggiungeranno lo status di burrasca forte/tempesta su tutto il Tirreno, estendendosi pure sulle coste del Messinese già dalle prime ore di domani, con raffiche che potranno superare punte di oltre 80-90 km/h e oltre i 100 km/h sulla costa tirrenica”.

La perturbazione arriverà a Messina in tarda serata o notte. E dalle ore 12 di oggi saranno chiusi ville e cimiteri e vietati gli eventi all’aperto, oltre all’attivazione dalle 8 di oggi del Coc, Centro operativo comunale. Nella zona tirrenica è scattato l’allerga gialla, con chiusura delle scuole a Milazzo.

Spiega sempre Ingemi: “Sullo Stretto di Messina, così come sulla ionica, durante la mattinata di oggi avremo una fase di apparente calma, a causa dell’effetto schermante dei monti Peloritani nei confronti della ventilazione. Su queste aree le prime intense raffiche di caduta irromperanno di colpo, senza alcun margine di preavviso, verso il primo pomeriggio, dopo le ore 14-15, non appena il flusso comincerà a ruotare più da Ovest, permettendo così un incanalamento dei venti lungo le vallate peloritane. Ma solo dal tardo pomeriggio di oggi i venti di pendio (“downslope wind”) si tufferanno, a “strappi”, verso Messina e la costa ionica, con raffiche molto turbolenti che potranno toccare picchi fino di oltre 80 km/h, localmente anche oltre i 90 km/h in alcune aree. Nel corso della serata tutto il Messinese sarà interessato da una vera e propria bufera di ponente e maestrale, con venti molto forti che potranno lambire picchi prossimi ai 90-100 km/h lungo le località della costa tirrenica, in prossimità delle isole Eolie e dei promontori più aperti della costa tirrenica (Capo Milazzo, Capo Calavà). Le forti raffiche saranno accompagnate anche da piogge e rovesci”.

