"Carcasse di barche ancora in spiaggia" - Tempostretto

A Paradiso ancora ci sono relitti di barche abbandonate sul litorale. L'ex assessora Musolino aveva annunciato che l'attività di sgombero sarebbe cominciata nello scorso mese di ottobre

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ma non dovevano togliere tutte le carcasse di barche? Questa è a Paradiso in 50 metri di litorale”. In effetti bisogna ricordare che l’ex assessora Dafne Musolino, ora senatrice, aveva annunciato che nello scorso mese di ottobre sarebbe stata avviata l’azione di sgombero delle barche abbandonate sul litorale. Stiamo contattando l’assessore competente per verificare se sussistono ostacoli alla realizzazione di questo obiettivo dell’amministrazione comunale.

Relitto di barca nella spiaggia di Paradiso