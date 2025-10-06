Cardiochirurgia pediatrica di Taormina premiata a Washington come centro di eccellenza

Il Ccpm è la prima struttura in Italia a ricevere questo riconoscimento e la quinta in Europa

Il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina ha ricevuto il premio come “Centro di Eccellenza Gold Level Elso Award“ (Premio Elso Livello Oro) per il livello raggiunto nei supporti salvavita da parte della Elso, “Extracorporeal Life Support Organization (Elso)” (Organizzazione per il Supporto Vitale Extracorporeo).

La cerimonia ufficiale di consegna è avvenuta di recente durante il Congresso mondiale della Elso che si è tenuto al Gaylord Convention Center di Washington. Elso Excellence in Life Support Award, Premio Elso di Eccellenza nel Supporto Vitale, riconosce i programmi in tutto il mondo che si distinguono per l’implementazione di processi, procedure e sistemi che promuovono l’assistenza sanitaria nell’erogazione dell’assistenza ai propri pazienti. Rappresenta per i pazienti e le famiglie un impegno verso un’assistenza sanitaria e dimostra alla comunità sanitaria livelli di alta qualità, attrezzature e forniture specializzate, protocolli definiti per i pazienti e formazione avanzata di tutto il personale. Questo premio è valido per un periodo di 3 anni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il Ccpm è la prima struttura in Italia a ricevere questo riconoscimento e la quinta in Europa.

A ritirare il prestigioso riconoscimento sono state la dottoressa Rosanna Zanai, anestesista rianimatrice del Ccpm e coordinatrice del programma Ecmo, la dottoressa Daniela Grasso, coordinatrice del Servizio di Perfusione “Medical Concept Lab” (Mcl) attivo al Ccpm, la dottoressa Ines Andriani, cardiochirurga pediatra del Ccpm, la dottoressa Rosanna Zanai, cardio anestesista al Ccpm, e la dottoressa Chiara Tornambè, tecnica di perfusione cardiocircolatoria della Mcl.