Redazione

Teatro Vittorio Emanuele. “I ragazzi irresistibili”: dietro le quinte di una vita in scena

giovedì 19 Febbraio 2026 - 09:50

Tre spettacoli il 20, 21 e 22 febbraio

Due vecchie glorie del varietà americano. Una vita passata insieme sul palco. Una separazione mai davvero superata. Per una sola sera, due anziani attori vengono invitati a riunirsi davanti alle telecamere. Ma il passato, si sa, non resta mai in silenzio: antichi rancori, ironia tagliente e una malinconia sottile riemergono, dando vita a un meccanismo teatrale di straordinaria intelligenza.

Scritto da Neil SimonI Ragazzi Irresistibili è molto più di una commedia: è un omaggio al mestiere dell’attore, alle sue manie, alle sue fragilità, alle sue piccole e grandi miserie. Un testo che dialoga con Samuel Beckett e Anton Čechov, dove il sorriso convive con una profonda riflessione sul tempo, sulla memoria e sull’arte di stare in scena.

Sul palco, l’intesa e lo scontro tra Umberto Orsini e Franco Branciaroli, guidati dalla regia di Massimo Popolizio, in uno spettacolo che parla agli attori… ma soprattutto a chi ama il teatro.

Data e orario
venerdì 20 febbraio, ore 21
sabato 21 febbraio, ore 21
domenica 22 febbraio, ore 17:30

