Carlotta e mamma Erika hanno vinto “Io Canto Family”: festa a Santa Lucia del Mela

Trionfano le due messinesi, dopo una grande finale in onda su Canale 5. Che emozione sul palco: "Non ce l'aspettavamo, è iniziato tutto come un gioco".

SANTA LUCIA DEL MELA – Le lacrime sul palco e l’emozione per una vittoria meritata e attesa, ma allo stesso tempo inaspettata. Carlotta e mamma Erika hanno vinto la prima edizione di “Io Canto Family”, il programma televisivo condotto da Michelle Hunziker e in onda su Canale 5. Le due ragazze hanno sbancato lo show emozionando migliaia di telespettatori sin dalla prima puntata. E all’annuncio dei vincitori, a Santa Lucia del Mela, dove decine di abitanti sono scesi in piazza per tifare le concittadine, è scattata la festa. Carlotta ha vinto “50mila euro per i tuoi studi”, ha annunciato Michelle Hunziker. E le due messinesi saranno anche su Radio 101.

Erika: “Iniziato tutto come un gioco”

Il giorno dopo la vittoria, Erika ai microfoni di Tempostretto ha raccontato: “Non ci saremmo mai aspettati di vincere, è iniziato tutto come un gioco… la mia forza è stata Carlotta che ha affrontato il percorso sempre con il sorriso sulle labbra nonostante le mie insicurezze. Vincere questo programma è stato surreale, incredibile , ci siamo impegnate e contemporaneamente ci siamo godute tutta l’esperienza con gratitudine, abbiamo fatto amicizia, ci siamo fatte conoscere per quelle che nella realtà siamo e forse questo è arrivato al pubblico”.

Carlotta: “Per noi è stata una rivincita

“Io non ci credevo – racconta invece Carlotta su Canale 5 – sono contenta di aver raggiunto questo traguardo con mamma”. Erika, in lacrime, ha aggiunto: “Forse abbiamo vinto perché abbiamo portato allegria, leggerezza e amore sul palco. Il momento più difficile è stato dover superare le mie paure e le mie ansie, essere un supporto per Carlotta quando io ancora mi sentivo un po’ debole. Ma lei mi ha sempre dato la forza giusta anche quando stonavo o sbagliavo qualcosa”. E Carlotta: “A Mietta vorrei dire grazie perché ci ha supportato, le voglio tantissimo bene. La canzone che mi è piaciuta di più è stata ‘Pazza’. Per noi questa vittoria è una rivincita per tutti i momenti difficili che abbiamo passato”.