Carmelo Rizzo Nervo è il sindaco di Tortorici, per la quinta volta - Tempostretto

Dopo 23 mesi di commissariamento per mafia Tortorici si affida a Rizzo Nervo, già sindaco per 4 volte. Tutti i voti delle liste

TORTORICI – Dopo poco meno di 2 anni di commissariamento per mafia, Tortorici in cerca di riscatto sceglie Carmelo Rizzo Nervo, sindaco per la quinta volta.

71 anni, medico, Rizzo Nervo si aggiudica lo scranno di primo cittadino con 1784 voti, battendo Maurilio Foti a 1642 preferenze. Staccato di misura Franco Franchina, che ha collezionato soltanto 58 preferenze.

Rizzo Nervo ha già guidato l’amministrazione oricense tra il 1995 e il 2019, ad eccezioni degli anni tra il 2004 e il 2009 in cui è stato sindaco proprio Foti. Era sostenuto dalla lista Victoriosa Civitas, che ha ottenuto più o meno lo stesso risultato di Rizzo Nervo, in termini di preferenze. Il motto scelto per accompagnare la campagna elettorale era “Tortorici diventerà bellissima”.

Ecco tutti i risultati dei candidati a consigliere comunale

Victoriosa Civitas – Rizzo Sindaco

Vanadia Rosalba 385

Conti Mica Sebastiano 354

Foti Antonella 282

Salvà Babbalacchio Micaela 258

Bevacqua Sonia 217

Ciancio Carmelo 207

Pintagro Gallarizzo Domenico Bruno 180

Bontempo Giuseppe 163

Mazzurco Masi Salvatore Carmelo 134

Bontempo Ciancianella Rosario 125

Paterniti Martello Dario 104

La Seta Rosario 66

Tortorici Terzo Millennio con Maurilio Foti

Paterniti Barbino Rosita 511

Pintagro Gallarizzo Delia 334

Iuculano Antonino 324

Calà Scarcione Sebastiano 314

Foti Vincenzo Salvatore 147

Armeli Moccia Calogero 142

Parasiliti Sebastiana 127

Canfora Salvatore 94

Mazzurco Masi Sebastiano 93

Musarra Pizzo Giuseppe 93

Galati Gabriella 75

Calà Scaglitta Giacomo 44

Liberiamo Acqua Sollazzo – Franchina Sindaco

Fontanini Salvatore 21

Paterniti Sebastiano 7

Conti Mica Cristina 4

Iuculano Mamao Marisa 3

Mazzurco Masi Alba 1

Calanni Fraccono Salvatore 0

Costanzo Zammataro Carmelo 0

Costanzo Zammataro Valentino 0 Musarra Pizzo Rosaria 0