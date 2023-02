Carnevale a Messina. Gli eventi in programma lunedì e martedì - Tempostretto

Tanti appuntamenti in città, ecco quali

Proseguono le iniziative del Carnevale che stanno allietando la città e i villaggi, promosse dall’Amministrazione comunale. In calendario oggi, lunedì 20, alle ore 17, a Santa Maria Alemanna, la presentazione del libro “Sdirilluni: dolci e costumanze del Carnevale”, introdotta da un dialogo antropologico -gastronomico dedicato al cibo, riti e ricette siciliane tipici del Carnevale tra la giornalista Valeria Zingale e la scrittrice del testo Anna Martano, con la partecipazione del Maestro pasticcere Lillo Freni, cui seguiranno la firmacopie del testo e un momento dedicato all’assaggio della tradizionale pignolata. Sempre oggi, alle 17.30, lungo l’isola pedonale a piazza Cairoli, arte e musica con “Mabò Band”, tra le più conosciute ed affermate in Europa, con all’attivo 25 anni di carriera sui palcoscenici di piazze e esibizioni in TV di diversi Paesi. Il trio di clown – musicisti itinerante, grazie alla loro improvvisazione comico-musicale riescono a coinvol-gere ed entusiasmare il pubblico. Relativamente alla programmazione nei villaggi, oggi pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.30, a Larderia Superiore, “Festa in Maschera”, animazione e giochi per allietare i bambini, a cura dell’Associazione culturale Ardelis.

Martedì 21, martedì grasso ultimo giorno del Carnevale, il calendario delle iniziative si concluderà a Villa Dante, alle 16, con “Crazy Dreams Circus”. Sarà una festa in maschera animata da uno spettacolo comico circense viaggiante proposto da Davide Masi, in arte Mister David, Francisco Rojas in arte Mister Divynetz, e Andreanne Thiboutot. I tre artisti coinvolgeranno il pubblico con le loro acrobazie: Masi, specialista di equilibrismo su monociclo, attrezzi instabili e rullo oscillante, si esibirà in numeri di cabaret e performance di giocoleria; il cileno Rojas proporrà una performance mista di processi tecnici, di fusione tra se stesso e l’estensione del suo corpo, che prende vita nella ruota, e con essa si muove e gira nello scenario a 360°, eseguendo contemporaneamente figure acrobatiche e di ballo sorprendenti; mentre, la canadese Andrèanne elegante, disinvolta e spensierata offrirà uno spettacolo romantico di hula hoop. L’appuntamento sarà arricchito da degustazione di dolci tipici del Carnevale realizzati dagli studenti dell’istituto Antonello. Sempre domani, dalle 14.30 alle 20, a Curcuraci, chiuderà il Carnevale la sfilata di carri allegorici organizzata da Asd Comitato pro Curcuraci.