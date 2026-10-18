 Code sulla A18 ma il tratto tra Taormina e Giardini è stato stato riaperto in anticipo

Code sulla A18 ma il tratto tra Taormina e Giardini è stato stato riaperto in anticipo

Redazione

Code sulla A18 ma il tratto tra Taormina e Giardini è stato stato riaperto in anticipo

domenica 18 Ottobre 2026 - 12:09

Lunghe file pure sulla statale 114. Ma il Cas comunica che sono state rimosse le uscite obbligatorie

TAORMINA – Stamattina lunghe file sulla statale 114 e in autostrada sulla A18. In particolare, code in uscita allo svincolo di Taormina, direzione Messina. Una conseguenza della chiusura degli svincoli di Taormina e Giardini Naxos per lavori urgenti. Ma c’è una buona notizia: il Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, ha annunciato la riapertura in netto anticipo del tratto tra Taormina e Giardini. Niente chiusura dunque per 12 ore.

“Rimosse le uscite obbligatorie sia in direzione Messina, sia in direzione Catania”, fa sapere il Cas. La comunicazioe è delle ore 11.48.

I lavori sono consistiti nelle operazioni di rimozione controllata di elementi rocciosi potenzialmente instabili dopo il passaggio delle fiamme durante l’incendio dello scorso 23 agosto.

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