Caro traghetti. Proteste a Lipari, istanze alla Regione da Leni

Una iniziativa legislativa e una mobilitazione alle Eolie per garantire la continuità territoriale

Hanno sfilato in tanti a Lipari in occasione della mobilitazione a tutela della continuità territoriale e della sostenibilità economica dei collegamenti marittimi. Al corteo da piazza Mazzini a Sottomonastero hanno preso parte cittadini e associazioni. L’iniziativa è collegata ad una successiva tappa a Palermo, con un momento di confronto istituzionale presso la presidenza della Regione Siciliana.

La protesta a Lipari

La mobilitazione – spiega una nota – scaturisce dall’esasperazione delle popolazioni insulari che hanno visto cadere nel vuoto reiterate diffide, documenti congiunti e delibere consiliari, a fronte di una situazione logistica e tariffaria ormai al collasso. Gli ultimi aumenti del 18% sulle tratte statali, che portano i rincari cumulati all’84% dal 2022, rendendo i biglietti statali quasi doppi rispetto a quelli regionali, si sono riversati pesantemente su tutte le componenti sociali ed economiche delle comunità isolane. Da qui la determinazione di richiedere con fermezza al governo regionale e all’assemblea Regionale Siciliana uno stanziamento dedicato per l’abbattimento e la sterilizzazione di tali costi all’interno dell’imminente Legge di Stabilità regionale.

Le rivendicazioni degli isolani

Gli isolani rivendicano trasparenza e partecipazione diretta nella predisposizione dei futuri bandi di gara per l’affidamento integrato delle tratte navali e dei mezzi veloci. “A seguito delle consultazioni dello scorso giugno, il territorio chiede di conoscere quali osservazioni tecniche siano state accolte, rendendo indispensabili il riallineamento al ribasso delle tariffe, l’effettivo ripristino delle corse soppresse negli ultimi anni per ragioni di bilancio e l’adozione delle altre misure richieste a tutela dei servizi”, si legge nella nota.

Da Leni arriva la proposta operativa

Da Leni intanto arriva la proposta operativa alla Regione, lanciata dal gruppo di minoranza col sostegno di Sud chiama Nord. Il gruppo composto da Claudio Rugolo, Paola Donato e Maria Rosa Zagami ha presentato al Governo regionale un’istanza per il contenimento delle tariffe dei collegamenti marittimi con le Isole Eolie e le altre isole minori siciliane. L’iniziativa, sostenuta a livello regionale dall’On.le Danilo Lo Giudice, Segretario regionale di “Sud chiama Nord”, chiede che nei futuri bandi di gara e contratti di servizio siano inserite clausole tariffarie vincolanti per le società di navigazione.

Le principali richieste riguardano interventi anche sulle tratte di competenza statale, compresa Eolie–Napoli, l’introduzione di tariffe agevolate per i nativi delle isole residenti altrove, i proprietari di abitazioni, gli operatori economici e i lavoratori, comprese le categorie di familiari individuate nell’istanza. Ancora: tariffe pari a quelle dei residenti o, in subordine, maggiorate al massimo del 30%, nel rispetto della

normativa applicabile, riduzioni stagionali, biglietti agevolati, abbonamenti e carnet, la tutela della frequenza e della qualità dei collegamenti.