Its Academy Albatros, all’IIS “Antonello” un open day tra scienza, natura, alimentazione e innovazione

Venerdì 13 novembre una mattinata di laboratori per avvicinare gli studenti alle competenze e alle professioni del settore

Un’esperienza diretta per conoscere da vicino il mondo della formazione agroalimentare, le sue applicazioni e le opportunità professionali. È questo l’obiettivo dell’Open Day promosso da ITS Academy Albatros presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello” di Messina, in programma venerdì 13 novembre, dalle ore 10.30 alle 13, nella sede di viale Giostra n. 2.



L”iniziativa sarà organizzata come un vero e proprio tour esperienziale tra laboratori e attività dimostrative, pensato per consentire agli studenti di conoscere alcune delle principali aree di studio e applicazione del settore agroalimentare.

Il programma prevede diverse attività: dal workshop di biologia molecolare a quello di microscopia, con la lettura dei vetrini, fino al laboratorio gluten free, a cura di Giuseppe Micalizzi. Spazio anche all’olio extravergine di oliva, con un’attività dedicata all’analisi sensoriale, e a una sessione dimostrativa sui processi di trasformazione e conservazione degli alimenti. Nel corso del tour sarà inoltre possibile approfondire il mondo della birra, attraverso un laboratorio dedicato al luppolo, alle farine e alla valorizzazione delle trebbie esauste, sottoprodotto del processo di produzione brassicola.

Tra le esperienze proposte figura anche un laboratorio esplorativo dedicato alle risorse del territorio siciliano e alle possibilità offerte dall’economia circolare. L’attività mostrerà come le materie prime locali e i prodotti delle filiere agricole e agroalimentari possano trasformarsi in nuove risorse, dando vita a materiali, prodotti e opportunità economiche. In esposizione una collezione di grani antichi e autoctoni siciliani, campioni di bio-pelle biobased derivata dal recupero dei prodotti delle filiere cosmetiche di lavorazione del fico d’India e dell’arancia, oltre a fibre tessili recuperate, come il cotone.

“L’ITS Academy Albatros guarda con crescente attenzione ai nuovi scenari della bioeconomia e dell’innovazione sostenibile. Vogliamo formare figure professionali capaci non soltanto di conoscere le filiere agroalimentari, ma anche di individuare nuove possibilità di sviluppo attraverso la ricerca, il recupero delle risorse e la valorizzazione dei prodotti delle filiere agroalimentari La Sicilia possiede un patrimonio straordinario di materie prime e biodiversità che può diventare il punto di partenza per nuovi materiali, prodotti e modelli produttivi. È in questa direzione che intendiamo ampliare le prospettive dell’alta formazione, mettendo in relazione competenze scientifiche, sostenibilità e opportunità economiche per il territorio”, ha spiegato la presidente di ITS Academy Albatros, prof.ssa Antonina Sidoti.

A guidare gli studenti nelle diverse attività saranno esperti del settore, che li accompagneranno alla scoperta di tecniche, strumenti e processi, illustrando le applicazioni concrete delle competenze acquisite attraverso la formazione specialistica. La collaborazione con l’Istituto Antonello rappresenta un’importante occasione di incontro tra il mondo della scuola e quello dell’alta formazione tecnologica.

Attività previste durante l’Open Day – ITS Academy Albatros