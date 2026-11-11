 Messina, scuole pronte all'inverno: "Pre-accensione di caldaie e pompe di calore quasi completa"

Messina, scuole pronte all’inverno: “Pre-accensione di caldaie e pompe di calore quasi completa”

Giuseppe Fontana

Messina, scuole pronte all’inverno: “Pre-accensione di caldaie e pompe di calore quasi completa”

mercoledì 11 Novembre 2026 - 17:30

Nessuna criticità emersa dal lavoro avviato l'8 ottobre dal Comune sul 90% degli impianti: "Il restante 10% entro venerdì"

MESSINA – Scuole e aule calde o alunni al freddo? Mentre l’autunno corre, con temperature altalenanti, in vista dell’inverno il Comune di Messina lavora per avere la certezza che gli studenti e le studentesse possano vivere l’ambiente scolastico nel migliore dei modi. Per questo dall’8 ottobre sono partite le attività di pre-accensione di caldaie e pompe di calore, così da evidenziare eventuali criticità. Criticità che non sono state riscontrate, secondo quanto esposto in quinta commissione in mattinata. Lo scorso gennaio in diverse scuole si erano registrati problemi e si era aperta una accesa polemica tra istituti e Comune di Messina.

Pre-accensione al via un mese fa

La presidente Silvia Bosurgi, per fare il punto, ha invitato l’assessore Stello Vadalà (tra l’altro ex provveditore) e l’ingegnere Pietro Certo, che ha parlato degli interventi di efficientamento energetico e di quanto fatto negli ultimi mesi. Certo ha parlato degli impianti di climatizzazione nelle scuole, soffermandosi sul lavoro svolto al termine della scorsa annata scolastica e della manutenzione che “non ha rivelato criticità importanti”. Ora, dall’8 ottobre, è partita l’attività di “pre accensione, finora ha riguardato circa il 90% degli impianti e non abbiamo rilevato criticità né alle caldaie né alle pompe di calore. Al primo dicembre non dovremmo avere problemi. Ma sappiamo che sono apparecchiature elettroniche e non sempre tutto va come deve andare. Abbiamo un appalto proprio per poter intervenire tempestivamente se serve”.

Il 10% mancante sarà pre-acceso entro pochi giorni, “già prima di venerdì”. Certo ha parlato anche del futuro spiegando che la Regione, con un bando ad hoc, ha finanziato “uno split per ogni aula”, pari a “150 euro ad alunno”. Le criticità riguardano il dialogo con la Soprintendenza per quanto riguarda le strutture di valore storico. Questi finanziamenti riguardano il 2027.

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