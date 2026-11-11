“Si intervenga subito per bonificare l’area”: ancora rifiuti lungo la strada verso i colli FOTO

La segnalazione del consigliere Capurro, che chiede un pronto intervento: "Dobbiamo evitare danni a persone e cose"

MESSINA – Il consigliere Giuseppe Capurro, capogruppo di “Scurria sindaco” in Consiglio comunale, ha chiesto la bonifica di diverse aree a ridosso dei muri che costeggiano la strada che porta da Ritiro al Centro Neurolesi. Il consigliere ha documentato tutto con diverse foto la presenza di una grande quantità di spazzatura e chiesto direttamente a Federico Basile, “nella duplice veste di sindaco della città di Messina e della Città metropolitana”, di intervenire.

La richiesta, inoltrata anche ai dipartimenti competenti, è di “programmare un intervento al fine di scongiurare eventuali danni a persone e cose. E soprattutto il danno ambientale”. Nelle foto, in effetti, si vedono rifiuti di ogni tipo, dalle cartacce alla plastica, fino a copertoni di automobili e perfino un frigorifero.