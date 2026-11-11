 "Si intervenga subito per bonificare l'area": ancora rifiuti lungo la strada verso i colli FOTO

“Si intervenga subito per bonificare l’area”: ancora rifiuti lungo la strada verso i colli FOTO

Giuseppe Fontana

“Si intervenga subito per bonificare l’area”: ancora rifiuti lungo la strada verso i colli FOTO

mercoledì 11 Novembre 2026 - 18:45

La segnalazione del consigliere Capurro, che chiede un pronto intervento: "Dobbiamo evitare danni a persone e cose"

MESSINA – Il consigliere Giuseppe Capurro, capogruppo di “Scurria sindaco” in Consiglio comunale, ha chiesto la bonifica di diverse aree a ridosso dei muri che costeggiano la strada che porta da Ritiro al Centro Neurolesi. Il consigliere ha documentato tutto con diverse foto la presenza di una grande quantità di spazzatura e chiesto direttamente a Federico Basile, “nella duplice veste di sindaco della città di Messina e della Città metropolitana”, di intervenire.

La richiesta, inoltrata anche ai dipartimenti competenti, è di “programmare un intervento al fine di scongiurare eventuali danni a persone e cose. E soprattutto il danno ambientale”. Nelle foto, in effetti, si vedono rifiuti di ogni tipo, dalle cartacce alla plastica, fino a copertoni di automobili e perfino un frigorifero.

Discarica colli (2)
Discarica colli (3)
Discarica colli (4)
Discarica colli (5)
Discarica colli (6)
Discarica colli (7)
Discarica colli (8)
Discarica colli (9)
Discarica colli (10)
Discarica colli (11)
Discarica colli (12)
Discarica colli (13)
Discarica colli (14)
Discarica colli (15)
Discarica colli

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
“Ti tagghiu a testa”. Auto bruciate, furti di bestiame e gambe spezzate. Ecco come la famiglia otteneva i terreni
Ladro di auto in fuga da Patti a Messina, arrestato 22enne dopo folle inseguimento in viale Europa
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED