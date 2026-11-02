Caro vita, Musolino (IV) al sindaco Basile: “Subito smart working in Comune e bus gratuiti fino a dicembre”

Le proposte avanzate dalla senatrice

“L’Istat certifica una situazione che le famiglie vivono ogni giorno: il costo della vita cresce, il carburante pesa sempre di più sui bilanci e il tenore di vita dei cittadini è aggredito da un’inflazione che i salari non riescono a rincorrere, come ha ricordato lo stesso Presidente della Repubblica. In questo scenario le risposte del governo nazionale non incidono in modo strutturale. Per questo è indispensabile che anche le amministrazioni locali facciano la propria parte“. Lo dice la senatrice Dafne Musolino.

“Rivolgo quindi due proposte concrete e a portata di mano al Sindaco Basile. La prima è l’istituzione dello smart working per i dipendenti comunali. Lavorare da remoto, almeno in parte, significa meno spostamenti e meno spesa per il carburante, garantendo un aiuto reale al bilancio familiare senza alcun costo per le casse pubbliche. I vantaggi sono molteplici: minore congestione nelle ore di punta, riduzione delle emissioni, migliore equilibrio tra vita e lavoro e un chiaro segnale di modernizzazione della macchina amministrativa“.

“La seconda proposta – prosegue la senatrice – è rendere il trasporto pubblico locale gratuito fino a dicembre. Azzerare le tariffe significa dare ossigeno immediato a studenti, lavoratori, anziani e a tutte le famiglie in difficoltà. È una misura di equità sociale che porta benefici a cascata: toglie auto private dalla circolazione abbattendo traffico e smog, incentiva l’uso dei mezzi pubblici e funge da sostegno indiretto al commercio locale, perché ogni euro risparmiato nei trasporti può tornare nell’economia cittadina. Per inciso, Atm ha recentemente dichiarato utili di significativa entità, tali da poter sostenere liberamente questa misura”.

“Le due misure agiscono insieme, riducendo gli spostamenti necessari e favorendo una mobilità sostenibile. Non si tratta di risolvere da soli un problema nazionale, ma di dimostrare che le istituzioni più vicine ai cittadini possono fare la differenza. Chiedo al Sindaco Basile di valutare con urgenza queste proposte e di darne segno concreto prima dell’inverno, quando le difficoltà delle famiglie rischiano di aggravarsi. La politica si misura sulla capacità di dare risposte quando i cittadini ne hanno più bisogno. Questo è il momento di darle“, conclude Musolino.