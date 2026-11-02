La prima vittoria di Akademia Messina arriva in trasferta a Fasano in rimonta

Il primo successo delle peloritane in A2 arriva lontano da casa in una partita che si era complicata. Barbieri: "Oggi un passo avanti che fa bene al morale"

FASANO – Prima vittoria stagionale per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, che supera in trasferta l’Olio Pantaleo Volley Fasano al tie-break (2-3: 25-20, 25-21, 23-25, 23-25, 13-15). Dopo essersi trovate sotto di due set, le SuperGirls di coach Barbieri non mollano e, con la giusta pazienza, riescono a completare una rimonta di carattere, espugnando il Palasport Vigna Marina, portando a casa due punti preziosi. Un successo che permette alle siciliane di salire a quota 3 punti, pur mantenendo la penultima posizione in classifica. Fasano conserva invece il nono posto, con 7 punti.

Coach Barbieri schiera Guiducci in regia, le schiacciatrici Henderson e Bellia, l’opposta Lindgren, le centrali Quero e Pegoraro, il libero Rolando. Dall’altra parte, Coach Totero risponde con la palleggiatrice Turco, l’opposta Korhonen, le schiacciatrici Salinas e Bulovic, le centrali Salvatori e Caneva, il libero Vittorio.

Fasano – Akademia Messina 2-3

Le padrone di casa partono con maggiore efficacia offensiva e, dopo una prima fase equilibrata, prendono il controllo del parziale. Le pugliesi chiudono il primo set con il 60% in attacco, contro il 45% di Messina, e una ricezione positiva del 63%, mentre quella delle SuperGirls si ferma al 50%. Le siciliane provano a restare in scia, ma Salinas e Korhonen concretizzano il 25-20.

Messina prova a reagire nel secondo parziale e trova anche il sorpasso nella fase iniziale, ma Fasano riprende in mano il gioco e costruisce il proprio vantaggio. Le padrone di casa mantengono il 54% in attacco, mentre le ospiti si fermano al 46%. A fare la differenza è soprattutto la ricezione messinese, con appena il 23% di positività, a fronte del 52% pugliese. Fasano si impone 25-21 e allunga sul 2-0.

La Cosedil cambia passo nella terza frazione di gioco e comincia a trovare maggiore continuità in attacco, salendo al 51% contro il 45% delle avversarie. Dopo un parziale combattuto punto a punto, Messina trova le risorse per recuperare e imporsi nel finale. Decisivo anche il contributo del muro, con tre punti diretti contro l’unico realizzato dalle pugliesi.

Le messinesi confermano la propria crescita anche nel quarto parziale. Rolando e compagne alzano ulteriormente il rendimento offensivo, raggiungendo il 54% in attacco, mentre Fasano scende al 35%. Il set resta equilibrato, ma Henderson e Lindgren, quest’ultima MVP e Top Scorer dell’incontro, guidano la rimonta e il sorpasso siciliano. Messina gestisce con lucidità gli ultimi scambi, conquista il 23-25 e porta la sfida al tie-break.

Nel set decisivo le siciliane confermano la propria incisività offensiva, chiudendo con il 52% in attacco contro il 28% di Fasano. Le pugliesi partono in salita, recuperano e trovano anche il sorpasso grazie al turno al servizio di Bulovic. Le SuperGirls, però, restano agganciate alla partita e nel finale Lindgren e compagne mantengono lucidità e concretezza, conquistando il 13-15 e la prima vittoria stagionale.

Le dichiarazioni post partita

Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “Il nostro è un percorso di crescita e lo stiamo dicendo fin dall’inizio della stagione. Oggi si è visto un ulteriore passo avanti. È una vittoria che fa bene al morale e ci consegna due punti preziosi contro una grande squadra. Fasano ha giocato molto bene, soprattutto nei primi due set, mettendoci in difficoltà con la qualità del servizio e la velocità del gioco. Poi, però, la partita si è allungata e siamo riusciti a emergere. Non è un caso che quattro nostre giocatrici abbiano chiuso in doppia cifra: non ci affidiamo a una o due sole bocche da fuoco, ma distribuiamo il gioco su più soluzioni. Nel lungo periodo questa può essere una caratteristica che ci premia, perché permette anche alle centrali di trovare spazio ed esprimere il loro potenziale”.

Saana Lindgren (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): ”Sono molto felice della reazione di tutta la squadra. Questo MVP, in realtà, appartiene a tutte noi, perché siamo state brave a non mollare e a costruire una grande rimonta. Dopo essere andate sotto 2-0, avevamo tanta voglia di ribaltare la partita. Sappiamo di essere una squadra capace di esprimere molto di più rispetto a quanto mostrato nelle prime giornate. Oggi era fondamentale conquistare la vittoria, ma dobbiamo continuare a lavorare per alzare ulteriormente il nostro livello in vista dei prossimi impegni”.

Elena Rolando (Cosedil F3 Motors Akademia Messina). Messina ha avuto un avvio di stagione complicato, forse anche dovuto al fatto che avete incrociato grandi squadre: ”Il calendario non ci ha favorite, ma non deve essere un alibi. A novembre affronteremo diverse trasferte e non sarà semplice, ma siamo una squadra nuova che ha tutte le carte in regola per fare bene. Siamo giovani e lavoriamo con grande impegno ogni giorno. Lo si è visto anche nell’ultima partita contro Busto: abbiamo perso 3-1, ma la gara si è decisa su pochi palloni e avremmo potuto conquistare un punto anche in quell’occasione. Il campionato è ancora molto lungo ed è presto per guardare la classifica. Bisogna continuare a lavorare e pensare partita dopo partita”.

Tabellino

Olio Pantaleo Volley Fasano – Cosedil F3 Motors Akademia Messina 2-3

Parziali: 25-20, 25-21, 23-25, 23-25, 13-15.

Arbitri: Alberto Dell’Orso e Alberto Mancuso.

Akademia: Gazzola 0, Peroni n.e., Lindgren 23, Quero 9, Bellia 19, Henderson 19, Rolando (L) 0, Pegoraro 9, Caruso 0, Franceschini 1, Colombano 0, Guiducci 1. All. Leonardo Barbieri; vice Fabio Collina.

Fasano: Pozzoni 0, Lavagnino n.e., Salinas 20, Salvatori 12, Rurco 3, Bondavalli 0, Da Pos 0, Korhonen 23, Maiorano n.e., Caneva 10, Vittorio (L) 0, Bulovic 19, Favaretto n.e.. All. Paolo Totero; vice Pietro Tanzarella.